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Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети - РИА Новости, 04.04.2022
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Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети
Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети - РИА Новости, 04.04.2022
Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети
Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза уже превышает две трети, и есть возможность ее нарастить, рассказал в интервью РИА Новости министр РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T07:10
2022-04-04T08:59
экономика
белоруссия
россия
казахстан
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
сергей глазьев
в мире
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза уже превышает две трети, и есть возможность ее нарастить, рассказал в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.По словам собеседника агентства, на этом возможности использования нацвалюты не исчерпываются. Так, 40 процентов торгового оборота с Кыргызстаном обслуживаются в долларах. Американская валюта занимает второе место в торговле с Казахстаном и Белоруссией — 28 и девять процентов соответственно.При этом он признал, что в торговле ЕАЭС вне России уровень распространения рубля значительно ниже."Исключением является только Республика Беларусь, использующая рубль почти в трети торговых операций со странами ЕАЭС вне России", — заявил Глазьев.Дальнейшее наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС, по его словам, будет зависеть от углубления их торгово-экономических отношений, от структуры торговли и уровня ее диверсификации."Кроме того, курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер, таких как интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков, обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам", — заключил он.Договор о Евразийском экономическом союзе вступил в силу 1 января 2015 года. Статус государств — членов ЕАЭС имеют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Четырнадцатого мая 2018-го статус государства-наблюдателя получила Молдавия. В декабре 2020 года статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе.
https://ria.ru/20220404/rubl-1781405302.html
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экономика, белоруссия, россия, казахстан, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, сергей глазьев, в мире
07:10 04.04.2022 (обновлено: 08:59 04.04.2022)
 
Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети

Министр ЕЭК Глазьев: доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза уже превышает две трети, и есть возможность ее нарастить, рассказал в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

"Если говорить о взаимной торговле, то во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС достигнуты серьезные успехи: в период с 2013 по 2020 год платежи в национальных валютах увеличились с 63 до 74 процентов. Россия использует рубли для оплаты 82 процентов торгового оборота с Белоруссией, 63 — с Казахстаном и 58 процентов — с Киргизией", — сообщил он.

По словам собеседника агентства, на этом возможности использования нацвалюты не исчерпываются. Так, 40 процентов торгового оборота с Кыргызстаном обслуживаются в долларах. Американская валюта занимает второе место в торговле с Казахстаном и Белоруссией — 28 и девять процентов соответственно.
При этом он признал, что в торговле ЕАЭС вне России уровень распространения рубля значительно ниже.
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"Исключением является только Республика Беларусь, использующая рубль почти в трети торговых операций со странами ЕАЭС вне России", — заявил Глазьев.
Дальнейшее наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС, по его словам, будет зависеть от углубления их торгово-экономических отношений, от структуры торговли и уровня ее диверсификации.
"Кроме того, курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер, таких как интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков, обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам", — заключил он.
Договор о Евразийском экономическом союзе вступил в силу 1 января 2015 года. Статус государств — членов ЕАЭС имеют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Четырнадцатого мая 2018-го статус государства-наблюдателя получила Молдавия. В декабре 2020 года статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе.
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
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ЭкономикаБелоруссияРоссияКазахстанЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияСергей ГлазьевВ мире
 
 
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