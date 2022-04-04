https://ria.ru/20220404/rubl-1781600329.html

Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети

Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети - РИА Новости, 04.04.2022

Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети

Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза уже превышает две трети, и есть возможность ее нарастить, рассказал в интервью РИА Новости министр РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T07:10

2022-04-04T07:10

2022-04-04T08:59

экономика

белоруссия

россия

казахстан

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

сергей глазьев

в мире

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза уже превышает две трети, и есть возможность ее нарастить, рассказал в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.По словам собеседника агентства, на этом возможности использования нацвалюты не исчерпываются. Так, 40 процентов торгового оборота с Кыргызстаном обслуживаются в долларах. Американская валюта занимает второе место в торговле с Казахстаном и Белоруссией — 28 и девять процентов соответственно.При этом он признал, что в торговле ЕАЭС вне России уровень распространения рубля значительно ниже."Исключением является только Республика Беларусь, использующая рубль почти в трети торговых операций со странами ЕАЭС вне России", — заявил Глазьев.Дальнейшее наращивание доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС, по его словам, будет зависеть от углубления их торгово-экономических отношений, от структуры торговли и уровня ее диверсификации."Кроме того, курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер, таких как интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков, обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам", — заключил он.Договор о Евразийском экономическом союзе вступил в силу 1 января 2015 года. Статус государств — членов ЕАЭС имеют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Четырнадцатого мая 2018-го статус государства-наблюдателя получила Молдавия. В декабре 2020 года статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе.

https://ria.ru/20220404/rubl-1781405302.html

https://ria.ru/20220404/nalog-1781597633.html

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экономика, белоруссия, россия, казахстан, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, сергей глазьев, в мире