Семьи погибших на Украине военных из Татарстана получат по 2 млн рублей
КАЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Татарстана получат дополнительно от республики по 2 миллиона рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
"Соответствующий указ подписал сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов. Согласно документу, единовременная выплата составит 2 миллиона рублей", - сказала Галимова журналистам.
Она отметила, что это будет дополнительная финансовая поддержка для тех, кто потерял своих близких, героически отдавших долг родине.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.