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Семьи погибших на Украине военных из Татарстана получат по 2 млн рублей - РИА Новости, 04.04.2022
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Семьи погибших на Украине военных из Татарстана получат по 2 млн рублей
Семьи погибших на Украине военных из Татарстана получат по 2 млн рублей - РИА Новости, 04.04.2022
Семьи погибших на Украине военных из Татарстана получат по 2 млн рублей
Семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Татарстана получат дополнительно от республики по 2 миллиона рублей, сообщила руководитель... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:38
2022-04-04T12:38
республика татарстан
рустам минниханов
россия
украина
донбасс
республика татарстан (татарстан)
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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КАЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Татарстана получат дополнительно от республики по 2 миллиона рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова."Соответствующий указ подписал сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов. Согласно документу, единовременная выплата составит 2 миллиона рублей", - сказала Галимова журналистам.Она отметила, что это будет дополнительная финансовая поддержка для тех, кто потерял своих близких, героически отдавших долг родине.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/gumpomosch-1780794102.html
https://ria.ru/20220329/tatarstan-1780615894.html
россия
украина
донбасс
республика татарстан (татарстан)
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рустам минниханов, россия, украина, донбасс, республика татарстан (татарстан), признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, днр, лнр
12:38 04.04.2022
 

Семьи погибших на Украине военных из Татарстана получат по 2 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КАЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Семьи погибших во время спецоперации на Украине военнослужащих из Татарстана получат дополнительно от республики по 2 миллиона рублей, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
"Соответствующий указ подписал сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов. Согласно документу, единовременная выплата составит 2 миллиона рублей", - сказала Галимова журналистам.
Она отметила, что это будет дополнительная финансовая поддержка для тех, кто потерял своих близких, героически отдавших долг родине.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что семьям погибших на Украине военных будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременное пособие - это 7 миллионов 421 тысяча рублей, ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего, а также будет дополнительно выплачено 5 миллионов рублей каждой семье.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРоссияУкраинаДонбассРеспублика Татарстан (Татарстан)Признание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДНРЛНР
 
 
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