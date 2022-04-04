https://ria.ru/20220404/pensii-1781732628.html

В Госдуму внесли проект о денонсации соглашения о пенсиях для граждан СНГ

В Госдуму внесли проект о денонсации соглашения о пенсиях для граждан СНГ - РИА Новости, 04.04.2022

В Госдуму внесли проект о денонсации соглашения о пенсиях для граждан СНГ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации Россией соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:42

2022-04-04T16:42

2022-04-04T17:23

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации Россией соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения, проект доступен в электронной думской базе."В целях обеспечения прекращения действия Соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации Соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из Соглашения оформлено в виде федерального закона", - отмечено в пояснительных материалах к проекту.Как уточняется в пояснительных материалах к проекту, положения соглашения, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ, "не позволяют гражданам указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию".Отмечается, что с некоторыми государствами СНГ, такими, как Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, уже подписаны новые соглашения. Таким образом, при денонсации РФ соглашения пенсионное обеспечение граждан СНГ будет осуществляться в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством, добавляется там.

https://ria.ru/20220330/sanktsii-1780802652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, правительство рф, россия, политика, снг, белоруссия, армения, казахстан, киргизия