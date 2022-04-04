16:42 04.04.2022 (обновлено: 17:23 04.04.2022)
В Госдуму внесли проект о денонсации соглашения о пенсиях для граждан СНГ
Правительство внесло в Госдуму проект о денонсации соглашения о пенсиях для граждан СНГ
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации Россией соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения, проект доступен в электронной думской базе.
"В целях обеспечения прекращения действия Соглашения с 1 января 2023 года предусмотрено вступление в силу федерального закона о денонсации Соглашения 30 июня 2022 года. Учитывая чувствительный характер пенсионной тематики, решение о выходе Российской Федерации из Соглашения оформлено в виде федерального закона", - отмечено в пояснительных материалах к проекту.
Как уточняется в пояснительных материалах к проекту, положения соглашения, подписанного более 30 лет назад, уже не соответствуют "идеологии и основополагающим принципам пенсионных систем государств" СНГ, "не позволяют гражданам указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию".
Отмечается, что с некоторыми государствами СНГ, такими, как Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, уже подписаны новые соглашения. Таким образом, при денонсации РФ соглашения пенсионное обеспечение граждан СНГ будет осуществляться в соответствии с новыми заключенными соглашениями либо в соответствии с национальным законодательством, добавляется там.