https://ria.ru/20220404/nato-1781672872.html

"Клуб дьявола": китайцы посоветовали Финляндии и Швеции не вступать в НАТО

"Пожалеете": китайцы предостерегли Финляндию и Швецию от вступления в НАТО - РИА Новости, 04.04.2022

"Клуб дьявола": китайцы посоветовали Финляндии и Швеции не вступать в НАТО

Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о перспективах вступления Финляндии и Швеции в альянс. Многие... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:33

2022-04-04T13:33

2022-04-04T13:41

йенс столтенберг

владимир путин

сша

россия

финляндия

нато

швеция

китай

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуаньча" прокомментировали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о перспективах вступления Финляндии и Швеции в альянс. Многие из них посоветовали этим странам задуматься о последствиях такого шага и припомнили Украину."Приглашение в клуб дьявола", — отметил Zhengzhoumo."Только Финляндия и Швеция не торопятся вступать. Российские истребители недавно совершили полет над Швецией. Если вы хотите быстро вступить, тогда потом придется драться сами знаете с кем!" — утверждает guan_16459857502383."Украина: почему такая большая разница?" — сыронизировал пользователь с ником Китайский снег."Хэй-хэй, встретившись с русским молотом, вы точно пожалеете об этом решении", — считает Афа."Финляндия и Швеция: спасибо, я не хочу быть следующей Украиной", — написал guan_16127539471141."НАТО нужно расформировать немедленно. Европейцы действительно глупые. НАТО — веревка, которую США надевают на шеи европейцев. А европейцы еще не проснулись!" — выразил мнение еще один комментатор."Это поколение европейских лидеров не прошло через трагическую Вторую мировую войну и не знает правильной истории. Шумные выборы для них — всего лишь спектакль. Большинство политиков и людей, пришедших к власти, не могут точно и объективно оценить поведение России. Поэтому при провокациях Британии и США на примирение между Европой и Россией остается только надеяться", — подытожили читатели.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления при соответствующем желании. Обе страны в последнее время заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета на фоне российской специальной операции на Украине.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220404/nato-1781610712.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html

https://ria.ru/20220320/nato-1779108440.html

https://ria.ru/20220330/shvetsiya-1780976005.html

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Станислав Ванд

йенс столтенберг, владимир путин, сша, россия, финляндия, нато, швеция, китай, украина