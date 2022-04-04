https://ria.ru/20220404/lager-1781636607.html

Украинские военные оборудовали укрепленный район в детском лагере в ЛНР

Украинские военные оборудовали укрепленный район в детском лагере в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022

Украинские военные оборудовали укрепленный район в детском лагере в ЛНР

Украинские военные оборудовали укрепленные позиции прямо на территории детского оздоровительного лагеря в селе Крымское Луганской области, передает... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:21

2022-04-04T11:21

2022-04-04T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

славяносербский район

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

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КРЫМСКОЕ (Луганская область), 4 апр - РИА Новости. Украинские военные оборудовали укрепленные позиции прямо на территории детского оздоровительного лагеря в селе Крымское Луганской области, передает корреспондент РИА Новости.В освобожденном селе обнаружен мощный укрепленный район со штабами и артиллерией, которая обстреливала Славяносербский район.Многие здания на территории лагеря повреждены, на полу в пустующем помещении разбросаны детские рисунки.Народная милиция ЛНР также взяла соседнее село Причепиловка и ведет наступление на Лисичанск.Ранее неоднократно сообщалось, что украинские войска оборудуют позиции в жилых районах, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, славяносербский район, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина