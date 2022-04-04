https://ria.ru/20220404/lag-1781772637.html
Страны ЛАГ готовы содействовать диалогу России и Украины, заявили в Египте
Страны ЛАГ готовы содействовать диалогу России и Украины, заявили в Египте - РИА Новости, 04.04.2022
Страны ЛАГ готовы содействовать диалогу России и Украины, заявили в Египте
Страны Лиги арабских государств готовы содействовать прямым переговорам России и Украины, прилагать посреднические усилия для решения кризиса, заявил глава МИД... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T20:08
2022-04-04T20:08
2022-04-04T20:08
египет
лига арабских государств
россия
в мире
украина
мид египта
самех шукри
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Страны Лиги арабских государств готовы содействовать прямым переговорам России и Украины, прилагать посреднические усилия для решения кризиса, заявил глава МИД Египта Самех Шукри.По его словам, страны Лиги арабских государств заинтересованы в скорейшем выходе из кризиса между Россией и Украиной, призывают стороны прекратить эскалацию и отказаться от военного пути решения проблем."В этой связи мы нацелены на содействие прямым переговорам между Россией и Украиной. Подтвердили нашу готовность оказать посреднические усилия для продвижения по этому переговорному процессу между сторонами в интересах скорейшего окончания военного противостояния и запуска переговоров по выстраиванию мер доверия и конкретных параметров мирного решения, позволившего бы выйти на окончательное решение этого кризиса", - сказал Шукри после переговоров в Москве.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу с министерской контактной группой Лиги арабских государств по Украине, куда входят главы МИД Алжира, Египта, Иордании, Ирака, Судана и генсек ЛАГ.
https://ria.ru/20220404/peregovory-1781663343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, лига арабских государств, россия, в мире, украина, мид египта, самех шукри
Страны ЛАГ готовы содействовать диалогу России и Украины, заявили в Египте
Глава МИД Египта Шукри: страны ЛАГ готовы содействовать переговорам России и Украины