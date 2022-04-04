https://ria.ru/20220404/kherson-1781748420.html

Жизнь в Херсоне возвращается в мирное русло

Жизнь в Херсоне возвращается в мирное русло - РИА Новости, 04.04.2022

Жизнь в Херсоне возвращается в мирное русло

Жизнь в Херсоне постепенно возвращается в мирное русло с открытием рынков, магазинов и работой коммунальных служб, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:39

2022-04-04T17:39

2022-04-04T17:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

херсонская область

херсон

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ХЕРСОН, 4 апр - РИА Новости. Жизнь в Херсоне постепенно возвращается в мирное русло с открытием рынков, магазинов и работой коммунальных служб, передает корреспондент РИА Новости.На рынках города открывается все больше торговых объектов, при этом дефицита в продуктах питания и предметов первой необходимости нет. Жители города запасаются хлебом и водой, опасаясь того, что могут возникнуть перебои с поставками. Однако местные предприниматели утверждают, что снабжение стабильное и угрозы продовольственной безопасности нет.В центре города открываются кафе и магазины, горожане не боятся выходить на улицы, понимая, что присутствие российских военных гарантирует безопасность.Там же идет раздача гуманитарной помощи. Перед грузовиками с характерными буквами "Z" выстраивается очередь из сотен людей.Одновременно систематизируется работа общественного транспорта и муниципальных служб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, херсонская область , херсон