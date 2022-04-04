https://ria.ru/20220404/kazakhstan-1781643944.html

Казахстан планирует ограничить экспорт зерна и муки

Казахстан планирует ограничить экспорт зерна и муки - РИА Новости, 04.04.2022

Казахстан планирует ограничить экспорт зерна и муки

Казахстан прорабатывает вопрос введения временных ограничений на экспорт зерна и муки для защиты внутреннего рынка, сообщил министр сельского хозяйства... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:49

2022-04-04T11:49

2022-04-04T11:49

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казахстан

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НУР-СУЛТАН, 4 апр - РИА Новости. Казахстан прорабатывает вопрос введения временных ограничений на экспорт зерна и муки для защиты внутреннего рынка, сообщил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев."Прорабатывается вопрос введения ограничения и на экспорт зерна, и на экспорт муки", - сказал он журналистам в кулуарах правительственного часа в мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана.По его словам, эта мера связана с тем, что местные производители "не хотят продавать зерно мукомольщикам"."РФ ввела запрет на экспорт зерновых, мы ситуацию знаем, держим на контроле. Наш баланс зерновых на сегодняшнее утро положительный, он и будет положительным. У нас хватит для внутреннего рынка… на экспорт еще останется. На уровне среднегодовых объемов. Экспортеры не хотят на внутренний рынок продавать, ждут, когда цена экспортная будет расти", - пояснил министр."Если мы возьмем биржевые цены, то увидим, что изо дня в день все растет", - отметил глава Минсельхоза.При этом Карашукеев не назвал конкретных сроков введения ограничений.

https://ria.ru/20220316/zerno-1778321223.html

казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, парламент казахстана, казахстан