https://ria.ru/20220404/dobrovoltsy-1781753125.html

Кадыров заявил о подготовке второй группы добровольцев на Украину

Кадыров заявил о подготовке второй группы добровольцев на Украину - РИА Новости, 04.04.2022

Кадыров заявил о подготовке второй группы добровольцев на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне формируют вторую группу добровольцев для участия в спецоперации на Украине. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:58

2022-04-04T17:58

2022-04-04T17:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

луганская народная республика

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 4 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне формируют вторую группу добровольцев для участия в спецоперации на Украине."Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу", - написал Кадыров в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. На данный момент в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за Мариуполь - крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

киев

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)