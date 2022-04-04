https://ria.ru/20220404/dnr-1781611110.html

Украинские войска за сутки 14 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 14 раз открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 04.04.2022

Украинские войска за сутки 14 раз открывали огонь по территории ДНР

Более 20 человек пострадали за сутки, включая одного ребенка в результате обстрелов территории Донецкой народной республики украинскими войсками, сообщает... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:09

2022-04-04T09:09

2022-04-04T09:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

украина

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Более 20 человек пострадали за сутки, включая одного ребенка в результате обстрелов территории Донецкой народной республики украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки поступили сведения о 21 раненом мирном жителе... в том числе один ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.По данным представительства, за истекшие сутки зафиксировали 14 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), в том числе по Горловскому и Донецкому направлениям. Всего выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, 83 снаряда калибром 122 миллиметра, 10 мин калибром 120 миллиметров и одну ракету из ПТРК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, украина, донбасс