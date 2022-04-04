https://ria.ru/20220404/demografiya-1781586474.html

Назван лидер демографического рейтинга среди регионов России

Назван лидер демографического рейтинга среди регионов России - РИА Новости, 04.04.2022

Назван лидер демографического рейтинга среди регионов России

Рост численности населения за последние три года отмечен в 20 регионах России, при этом лидером стал Севастополь, прежде всего, за счет миграционного притока. В РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T00:35

2022-04-04T00:35

2022-04-04T00:46

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

еврейская автономная область

севастополь

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Рост численности населения за последние три года отмечен в 20 регионах России, при этом лидером стал Севастополь, прежде всего, за счет миграционного притока. В конце списка оказалась Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости.Снижение численности населенияКак известно, демографическая проблема для России — одна из наиболее острых, от ее решения во многом зависит устойчивость социально-экономического развития. Эксперты отмечают, что сейчас в сфере демографии складываются негативные тенденции.Как показывает статистика, с 2019 года по 2021 год в России зафиксировано снижение численности населения более чем на 1,2 миллиона человек или на 0,83 процента. Это произошло за счет резкого увеличения естественной убыли населения при замедлении миграционного притока, поясняют эксперты.В трех четвертях регионов страны демографическая ситуация характеризовалась убылью жителей — причинами стали превышение смертности над рождаемостью и миграционный отток населения, говорится в исследовании РИА Новости.Показатели естественного и миграционного движения населения в субъектах федерации за период 2019-2021 годов свидетельствуют о сохранении сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась миграционным притоком.Статистика зафиксировала снижение рождаемости при высоком росте смертности населения, а также сокращение притока мигрантов. При этом эксперты напоминают, что основной вклад в ухудшение демографии внесла пандемия коронавируса, которая с одной стороны, обусловила значительный прирост смертности, а с другой — привела к существенному ослаблению миграционных потоков из-за вводимых ограничений.Наибольший вклад в негативные демографические тенденции за последние три года внес 2021 год, когда естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) населения превысила миллион человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 1,5 раза, а численность населения сократилась на 613,4 тысячи человек, или на 0,42 процента. В целом по стране в 2021 году число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза.Демографические качелиКак отмечают специалисты, у демографической проблемы четко выраженная региональная окраска. Для выявления в субъектах федерации различий в демографических тенденциях России эксперты РИА Новости подготовили по данным Росстата рейтинг регионов по динамике численности населения за последние три года.Как следует из результатов исследования, общий прирост численности населения за последние три года наблюдался только в 20 субъектах федерации, в остальных 65 произошло снижение. В региональном разрезе диапазон темпов прироста населения варьируется от 17,8 процента в Севастополе до 0,2 процента в Москве. Регионами — лидерами рейтинга по приросту численности населения за последние три года стали: Севастополь, где число жителей выросло на 17,8 процента, Ингушетия с ростом 5,4 процента, Чечня (4,1 процента) и Ленинградская область (3,4 процента).Сейчас среди субъектов федерации с самой высокой численностью населения числятся: Москва, где проживают 12,64 миллиона человек, Московская область c 7,77 миллиона жителей, Краснодарский край с численностью населения 5,69 миллиона человек. В этих трех регионах проживает 17,9 процента населения России. Самые малонаселенные территории России — регионы Крайнего Севера: Чукотский и Ненецкий автономные округа, где население составляет 50 и 44,5 тысячи человек соответственно, что в сумме меньше населения одного среднего города.Прирост миграционный и естественныйСогласно результатам рейтинга, наибольший прирост жителей в абсолютном выражении наблюдался в Московской области — 169,2 тысячи человек, Севастополе — 78,8 тысячи, Дагестане — 67,7 тысячи, Ленинградской области — 63,7 тысячи, Чечне — 59,4 тысячи; минимальный — в Чукотском автономном округе — 0,4 тысячи человек.За последние три года миграционный прирост населения отмечен в 45 регионах. В этой группе субъектов федерации максимальный прирост был в Московской области, который составил 274,4 тысячи человек, а минимальный — в Чукотском автономном округе — 0,4 тысячи человек.Естественный прирост населения (превышение рождаемости над смертностью) наблюдался лишь в 13 регионах, среди которых лидерами стали Республика Дагестан с приростом 82,2 тысячи человек и Чеченская Республика, в которой естественный прирост достиг 63,3 тысячи человек. Минимальный естественный прирост зафиксирован в Чукотском автономном округе, который составил 0,05 тысячи человек.Общий прирост населения только за счет естественных причин (при отрицательных миграционных) потоках отмечен в пяти субъектах федерации, в числе которых Дагестан, Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Кабардино-Балкария.Общий прирост жителей за счет как естественного, так и миграционного прироста произошел в семи регионах, в числе которых Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область, Ингушетия, Республика Саха (Якутия), Республика Алтай, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ.В восьми субъектах федерации миграционный приток компенсировал естественную убыль, что обусловило рост численности населения. В числе таких регионов — Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Севастополь, Калининградская область, Москва, Республика Адыгея, Калужская область.Убыль населенияМаксимальная убыль населения в процентном отношении за последние три года отмечена в Еврейской автономной области, где численность проживающих на территории региона снизилась на 3,8 процента от численности 2019 году, а также в Курганской области, потерявшей 3,5 процента населения, Смоленской области с убылью 3,4 процента, Тамбовской области (-3,4 процента), Орловской области (-3,4 процента).Наибольшая абсолютная убыль жителей зафиксирована в Саратовской области — 78,9 тысячи человек, Нижегородской области — 70,3 тысячи, Кемеровской области — 69,9 тысячи, Омской области — 64,6 тысячи, Алтайском крае — 64,6 тысячи человек.Превышение смертности над рождаемостью населения наблюдалась в 72 субъектах федерации. В Московской области естественная убыль составила 103,1 тысячи человек, а в Карачаево-Черкесской Республике — минус 0,1 тысячи. Миграционный отток жителей отмечен в 40 регионах страны. Максимальный отток отмечен в Омской области (30,1 тысячи человек), минимальный — в Костромской области — 0,02 тысячи человек.В 34 субъектах федерации общее снижение численности населения наблюдалось как за счет превышения смертности над рождаемостью, так и миграционного оттока. Особо сложная ситуация сохраняется в Саратовской области, где естественная убыль составила 64,1 тысячи человек, а миграционная — 14,5 тысячи человек, в Кемеровской области — 60,1 тысячи и 9,5 тысячи и Алтайском крае — 54,2 тысячи и 10,1 тысячи человек соответственно.Как полагают эксперты, в 2022 году вряд ли можно ожидать каких-либо положительных сдвигов в сложившихся демографических тенденциях. В условиях санкционного давления и порождаемого им негативного сценария развития социально-экономической ситуации в стране предпосылок для роста рождаемости и миграционного притока не просматривается.При этом смертность в условиях продолжающейся пандемии, несмотря на наблюдающийся спад, скорее всего, сохранится на высоком уровне. В то же время в некоторых регионах можно ожидать сохранения ранее сформировавшихся там тенденций роста численности населения, главным образом за счет естественного прироста.

https://ria.ru/20220314/regiony-1777972309.html

https://ria.ru/20220128/migranty-1769904535.html

https://ria.ru/20220321/zarplaty-1779185274.html

https://ria.ru/20220117/sotsuslugi-1768229877.html

https://ria.ru/20220328/zarplaty-1780377532.html

https://ria.ru/20211223/demografiya-1765073517.html

россия

еврейская автономная область

севастополь

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), еврейская автономная область, севастополь