https://ria.ru/20220404/davlenie-1781764138.html

Давление на Россию вышло за пределы морали, заявил Беглов

Давление на Россию вышло за пределы морали, заявил Беглов - РИА Новости, 04.04.2022

Давление на Россию вышло за пределы морали, заявил Беглов

Давление на Россию вышло за пределы права и морали, Запад переходит к тотальной гуманитарной войне, к чудовищным провокациям против Вооруженных сил РФ, считает... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:03

2022-04-04T19:03

2022-04-04T19:27

общество

россия

санкт-петербург

александр беглов

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Давление на Россию вышло за пределы права и морали, Запад переходит к тотальной гуманитарной войне, к чудовищным провокациям против Вооруженных сил РФ, считает губернатор Петербурга Александр Беглов."Давление на Россию вышло за пределы права, разума и морали. На наших глазах Запад переходит от экономических санкций к тотальной гуманитарной войне, от информационных вбросов и фейков - к чудовищным провокациям против наших Вооруженных сил и всей нашей страны. Давление на нас растет, потому что мы с вами не поддаемся", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".По его словам, недружественные страны рассчитывали на стремительное падение доходов бюджета, резкий рост безработицы, панику и обвал потребительского рынка в России."Их расчеты не оправдались. Мы видим это на примере Петербурга. За первый квартал этого года город получил собственных доходов на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Поступления от налога на прибыль организаций выросли на 60%. Петербургские предприятия выполняют поставленные перед ними задачи. На прошлой неделе петербургские корабелы спустили на воду новую подводную лодку "Уфа", - рассказал губернатор.Он отметил, что в северной столице продолжается реализация инвестиционных проектов. Также, по его словам, спокойной остается ситуация на рынке труда. "Показатели соответствуют средним значениям за прошлые годы. Это подтверждает мониторинг рабочей группы оперативного штаба. Количество обращений в службу занятости растет. Число официально признанных безработных в Петербурге держится на уровне 16,5 тысяч, число вакансий – на уровне 28,5 тысяч", - сказал Беглов.

https://ria.ru/20220404/kultura-1781697208.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, санкт-петербург, александр беглов, санкции в отношении россии