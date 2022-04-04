19:03 04.04.2022 (обновлено: 19:27 04.04.2022)
Давление на Россию вышло за пределы морали, заявил Беглов
Глава Петербурга Беглов: Запад переходит к тотальной гуманитарной войне против России
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Давление на Россию вышло за пределы права и морали, Запад переходит к тотальной гуманитарной войне, к чудовищным провокациям против Вооруженных сил РФ, считает губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Давление на Россию вышло за пределы права, разума и морали. На наших глазах Запад переходит от экономических санкций к тотальной гуманитарной войне, от информационных вбросов и фейков - к чудовищным провокациям против наших Вооруженных сил и всей нашей страны. Давление на нас растет, потому что мы с вами не поддаемся", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
По его словам, недружественные страны рассчитывали на стремительное падение доходов бюджета, резкий рост безработицы, панику и обвал потребительского рынка в России.
"Их расчеты не оправдались. Мы видим это на примере Петербурга. За первый квартал этого года город получил собственных доходов на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Поступления от налога на прибыль организаций выросли на 60%. Петербургские предприятия выполняют поставленные перед ними задачи. На прошлой неделе петербургские корабелы спустили на воду новую подводную лодку "Уфа", - рассказал губернатор.
Он отметил, что в северной столице продолжается реализация инвестиционных проектов. Также, по его словам, спокойной остается ситуация на рынке труда. "Показатели соответствуют средним значениям за прошлые годы. Это подтверждает мониторинг рабочей группы оперативного штаба. Количество обращений в службу занятости растет. Число официально признанных безработных в Петербурге держится на уровне 16,5 тысяч, число вакансий – на уровне 28,5 тысяч", - сказал Беглов.
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