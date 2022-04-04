Рейтинг@Mail.ru
Давление на Россию вышло за пределы морали, заявил Беглов - РИА Новости, 04.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220404/davlenie-1781764138.html
Давление на Россию вышло за пределы морали, заявил Беглов
Давление на Россию вышло за пределы морали, заявил Беглов - РИА Новости, 04.04.2022
Давление на Россию вышло за пределы морали, заявил Беглов
Давление на Россию вышло за пределы права и морали, Запад переходит к тотальной гуманитарной войне, к чудовищным провокациям против Вооруженных сил РФ, считает... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:03
2022-04-04T19:27
общество
россия
санкт-петербург
александр беглов
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_0:113:2941:1767_1920x0_80_0_0_eb7adffb5593be8d2efa1c679c871f9c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Давление на Россию вышло за пределы права и морали, Запад переходит к тотальной гуманитарной войне, к чудовищным провокациям против Вооруженных сил РФ, считает губернатор Петербурга Александр Беглов."Давление на Россию вышло за пределы права, разума и морали. На наших глазах Запад переходит от экономических санкций к тотальной гуманитарной войне, от информационных вбросов и фейков - к чудовищным провокациям против наших Вооруженных сил и всей нашей страны. Давление на нас растет, потому что мы с вами не поддаемся", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".По его словам, недружественные страны рассчитывали на стремительное падение доходов бюджета, резкий рост безработицы, панику и обвал потребительского рынка в России."Их расчеты не оправдались. Мы видим это на примере Петербурга. За первый квартал этого года город получил собственных доходов на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Поступления от налога на прибыль организаций выросли на 60%. Петербургские предприятия выполняют поставленные перед ними задачи. На прошлой неделе петербургские корабелы спустили на воду новую подводную лодку "Уфа", - рассказал губернатор.Он отметил, что в северной столице продолжается реализация инвестиционных проектов. Также, по его словам, спокойной остается ситуация на рынке труда. "Показатели соответствуют средним значениям за прошлые годы. Это подтверждает мониторинг рабочей группы оперативного штаба. Количество обращений в службу занятости растет. Число официально признанных безработных в Петербурге держится на уровне 16,5 тысяч, число вакансий – на уровне 28,5 тысяч", - сказал Беглов.
https://ria.ru/20220404/kultura-1781697208.html
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_fe60a5fb2626dd22a56b819ed8f5fe3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербург, александр беглов, санкции в отношении россии
19:03 04.04.2022 (обновлено: 19:27 04.04.2022)
 
Давление на Россию вышло за пределы морали, заявил Беглов

Глава Петербурга Беглов: Запад переходит к тотальной гуманитарной войне против России

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Давление на Россию вышло за пределы права и морали, Запад переходит к тотальной гуманитарной войне, к чудовищным провокациям против Вооруженных сил РФ, считает губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Давление на Россию вышло за пределы права, разума и морали. На наших глазах Запад переходит от экономических санкций к тотальной гуманитарной войне, от информационных вбросов и фейков - к чудовищным провокациям против наших Вооруженных сил и всей нашей страны. Давление на нас растет, потому что мы с вами не поддаемся", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Артисты на репетиции балета Лебединое озеро в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
Вчера, 14:55Культура
Польский вице-премьер потребовал устранить русскую культуру из общества
По его словам, недружественные страны рассчитывали на стремительное падение доходов бюджета, резкий рост безработицы, панику и обвал потребительского рынка в России.
"Их расчеты не оправдались. Мы видим это на примере Петербурга. За первый квартал этого года город получил собственных доходов на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Поступления от налога на прибыль организаций выросли на 60%. Петербургские предприятия выполняют поставленные перед ними задачи. На прошлой неделе петербургские корабелы спустили на воду новую подводную лодку "Уфа", - рассказал губернатор.
Он отметил, что в северной столице продолжается реализация инвестиционных проектов. Также, по его словам, спокойной остается ситуация на рынке труда. "Показатели соответствуют средним значениям за прошлые годы. Это подтверждает мониторинг рабочей группы оперативного штаба. Количество обращений в службу занятости растет. Число официально признанных безработных в Петербурге держится на уровне 16,5 тысяч, число вакансий – на уровне 28,5 тысяч", - сказал Беглов.
Денис Мацуев и Валерий Гергиев во время праздничного концерта в честь Дня славянской письменности и культуры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад "отменяет" русскую культуру
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургАлександр БегловСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала