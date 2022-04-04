https://ria.ru/20220404/biolaboratorii-1781627066.html

Госдума и Совфед могут обратиться к странам, где есть биолаборатории США

Госдума и Совфед могут обратиться к странам, где есть биолаборатории США - РИА Новости, 04.04.2022

Госдума и Совфед могут обратиться к странам, где есть биолаборатории США

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США может обратиться к парламентариям стран, где Вашингтон также ведет исследования, в связи РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T10:42

2022-04-04T10:42

2022-04-04T11:22

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США может обратиться к парламентариям стран, где Вашингтон также ведет исследования, в связи с угрозами, исходящими от этих лабораторий, сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев."Деятельность США по биолабораториям шла не только на Украине, по разным оценкам от 30 до 36 стран. В каждой стране есть свой национальный парламент, и каждая страна, очевидно, оказывается под угрозой последствий деятельности соответствующих биолабораторий уже на собственной территории", - сказал сенатор на заседании комиссии в понедельник.Политик считает важным, "если мы на каком-то этапе инициируем наше обращение как парламентариев к нашим коллегам из национальных парламентов этих стан, а может быть и межпарламентским ассамблеям, с тем, чтобы, возможно, и они задумались над тем, какие угрозы исходят в их адрес".Он не исключил, что законодатели этих стан могут организовать собственное парламентское расследование деятельности американских биолабораторий.Косачев также отметил нападки на деятельность парламентской комиссии, агитационные, информационные, не по существу "с целью прикрыть американцев, прикрыть украинцев", скрыть ход и результаты такой деятельности, противоречащей Конвенции ООН о запрете биооружия.Сенатор напомнил, что 2014 году МПА СНГ приняла рекомендации по противодействию биоугрозам. При этом Украиной, которая была членом ассамблеи, эти рекомендации выполнены не были.

https://ria.ru/20220403/nuland-1781570422.html

https://ria.ru/20220402/biolaboratorii-1781484694.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, госдума рф, совет федерации рф, россия