https://ria.ru/20220404/bessonov-1781720023.html
Актер Павел Бессонов удивил телезрителей своим внешним видом
Актер Павел Бессонов удивил телезрителей своим внешним видом - РИА Новости, 04.04.2022
Актер Павел Бессонов удивил телезрителей своим внешним видом
Актер Павел Бессонов, который сыграл Степана Перепечко в сериале "Кадетство", появился в программе "Звезды сошлись" и удивил телезрителей своим внешним видом. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:17
2022-04-04T16:17
2022-04-04T16:17
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Актер Павел Бессонов, который сыграл Степана Перепечко в сериале "Кадетство", появился в программе "Звезды сошлись" и удивил телезрителей своим внешним видом. Артист сильно похудел, как он сам признался, после развода с Зинаидой Мартыновой в 2016 году. В общей сложности Бессонов сбросил 40 килограммов. Также он признался, что в течение двух лет после расставания с супругой практически не выходил из дома и перестал общаться со своими друзьями. Кроме того, актер рассказал, что в его жизни были запои. "Я не могу сказать, что это было постоянно. Но один раз я пил два месяца", – признался он. Актер не первый, кто удивил поклонников своим похудением. Например, певица Лолита также сильно сбросила вес после развода. Но, по словам артистки, в этом ей помог грамотный эндокринолог. А вот от внешнего вида Григория Лепса фанаты всерьез забеспокоились. После расставания с женой он сильно осунулся.
https://ria.ru/20220112/lolita-1767530811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, актеры
Актер Павел Бессонов удивил телезрителей своим внешним видом
Сыгравший Перепечко в "Кадетстве" актер Павел Бессонов удивил телезрителей внешним видом
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Актер Павел Бессонов, который сыграл Степана Перепечко в сериале "Кадетство", появился в программе "Звезды сошлись" и удивил телезрителей своим внешним видом.
Артист сильно похудел, как он сам признался, после развода с Зинаидой Мартыновой в 2016 году.
"Получилось так, что я перестал есть… Вес со 100 килограммов падал", – сказал актер.
В общей сложности Бессонов сбросил 40 килограммов. Также он признался, что в течение двух лет после расставания с супругой практически не выходил из дома и перестал общаться со своими друзьями. Кроме того, актер рассказал, что в его жизни были запои.
"Я не могу сказать, что это было постоянно. Но один раз я пил два месяца", – признался он.
Актер не первый, кто удивил поклонников своим похудением. Например, певица Лолита также сильно сбросила вес после развода. Но, по словам артистки, в этом ей помог грамотный эндокринолог. А вот от внешнего вида Григория Лепса фанаты всерьез забеспокоились. После расставания с женой он сильно осунулся
.