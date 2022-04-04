https://ria.ru/20220404/bessonov-1781720023.html

Актер Павел Бессонов удивил телезрителей своим внешним видом

Актер Павел Бессонов удивил телезрителей своим внешним видом - РИА Новости, 04.04.2022

Актер Павел Бессонов удивил телезрителей своим внешним видом

Актер Павел Бессонов, который сыграл Степана Перепечко в сериале "Кадетство", появился в программе "Звезды сошлись" и удивил телезрителей своим внешним видом. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:17

2022-04-04T16:17

2022-04-04T16:17

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Актер Павел Бессонов, который сыграл Степана Перепечко в сериале "Кадетство", появился в программе "Звезды сошлись" и удивил телезрителей своим внешним видом. Артист сильно похудел, как он сам признался, после развода с Зинаидой Мартыновой в 2016 году. В общей сложности Бессонов сбросил 40 килограммов. Также он признался, что в течение двух лет после расставания с супругой практически не выходил из дома и перестал общаться со своими друзьями. Кроме того, актер рассказал, что в его жизни были запои. "Я не могу сказать, что это было постоянно. Но один раз я пил два месяца", – признался он. Актер не первый, кто удивил поклонников своим похудением. Например, певица Лолита также сильно сбросила вес после развода. Но, по словам артистки, в этом ей помог грамотный эндокринолог. А вот от внешнего вида Григория Лепса фанаты всерьез забеспокоились. После расставания с женой он сильно осунулся.

https://ria.ru/20220112/lolita-1767530811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

стиль жизни, актеры