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"Совсем исхудал": Григорий Лепс испугал поклонников внешним видом - РИА Новости, 24.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220324/leps-1779827421.html
"Совсем исхудал": Григорий Лепс испугал поклонников внешним видом
"Совсем исхудал": Григорий Лепс испугал поклонников внешним видом - РИА Новости, 24.03.2022
"Совсем исхудал": Григорий Лепс испугал поклонников внешним видом
Григорий Лепс испугал поклонников своим внешним видом на опубликованной в социальных сетях фотографии. В комментариях решили, что певец слишком сильно похудел. РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T12:33
2022-03-24T12:33
шоубиз
знаменитости
григорий лепс
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Григорий Лепс испугал поклонников своим внешним видом на опубликованной в социальных сетях фотографии. В комментариях решили, что певец слишком сильно похудел.Другие подписчики отметили слишком грустный настрой артиста.В интернете решили, что основанием для грусти мог стать развод Лепса с супругой Анной Шаплыковой. Пара рассталась после 20 лет брака. Экс-возлюбленные воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.Ранее Лепс разоткровенничался о личной жизни: по словам артиста, его сердце сейчас свободно.
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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес
12:33 24.03.2022
 
"Совсем исхудал": Григорий Лепс испугал поклонников внешним видом

Григорий Лепс испугал поклонников исхудавшим внешним видом и грустью в глазах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс перед началом весеннего концерта в Музее победы в Москве
Певец Григорий Лепс перед началом весеннего концерта в Музее победы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Григорий Лепс испугал поклонников своим внешним видом на опубликованной в социальных сетях фотографии. В комментариях решили, что певец слишком сильно похудел.

"Похудел очень!", "Ну, совсем исхудал", "Вы так похудели! Побольше кушайте!" – написали пользователи.

© Григорий Лепс/TelegramФото, выложенное в телеграме Григория Лепса 24 марта 2022
Фото, выложенное в телеграме Григория Лепса 24 марта 2022
© Григорий Лепс/Telegram
Другие подписчики отметили слишком грустный настрой артиста.

"Не грусти, не думай о плохом", "Что с настроением?", "Почему такие задумчивые? Проблемы?", "Сидим: я и моя грусть", – добавили поклонники.

В интернете решили, что основанием для грусти мог стать развод Лепса с супругой Анной Шаплыковой. Пара рассталась после 20 лет брака. Экс-возлюбленные воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.
Ранее Лепс разоткровенничался о личной жизни: по словам артиста, его сердце сейчас свободно.
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