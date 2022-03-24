https://ria.ru/20220324/leps-1779827421.html

"Совсем исхудал": Григорий Лепс испугал поклонников внешним видом

"Совсем исхудал": Григорий Лепс испугал поклонников внешним видом - РИА Новости, 24.03.2022

"Совсем исхудал": Григорий Лепс испугал поклонников внешним видом

Григорий Лепс испугал поклонников своим внешним видом на опубликованной в социальных сетях фотографии. В комментариях решили, что певец слишком сильно похудел. РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T12:33

2022-03-24T12:33

2022-03-24T12:33

шоубиз

знаменитости

григорий лепс

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Григорий Лепс испугал поклонников своим внешним видом на опубликованной в социальных сетях фотографии. В комментариях решили, что певец слишком сильно похудел.Другие подписчики отметили слишком грустный настрой артиста.В интернете решили, что основанием для грусти мог стать развод Лепса с супругой Анной Шаплыковой. Пара рассталась после 20 лет брака. Экс-возлюбленные воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.Ранее Лепс разоткровенничался о личной жизни: по словам артиста, его сердце сейчас свободно.

https://ria.ru/20220318/bilan-1778852089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес