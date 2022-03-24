"Совсем исхудал": Григорий Лепс испугал поклонников внешним видом
Григорий Лепс испугал поклонников исхудавшим внешним видом и грустью в глазах
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс перед началом весеннего концерта в Музее победы в Москве
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Григорий Лепс испугал поклонников своим внешним видом на опубликованной в социальных сетях фотографии. В комментариях решили, что певец слишком сильно похудел.
"Похудел очень!", "Ну, совсем исхудал", "Вы так похудели! Побольше кушайте!" – написали пользователи.
Другие подписчики отметили слишком грустный настрой артиста.
"Не грусти, не думай о плохом", "Что с настроением?", "Почему такие задумчивые? Проблемы?", "Сидим: я и моя грусть", – добавили поклонники.
В интернете решили, что основанием для грусти мог стать развод Лепса с супругой Анной Шаплыковой. Пара рассталась после 20 лет брака. Экс-возлюбленные воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана.
Ранее Лепс разоткровенничался о личной жизни: по словам артиста, его сердце сейчас свободно.
18 марта, 14:43ШоубизДима Билан показал кадры из больницы после операции