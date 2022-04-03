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Песков назвал Запад оазисом для преступников - РИА Новости, 03.04.2022
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Песков назвал Запад оазисом для преступников
Песков назвал Запад оазисом для преступников - РИА Новости, 03.04.2022
Песков назвал Запад оазисом для преступников
Запад является оазисом для преступников из России, выдавать их никто не собирается, как и сотрудничать с правоохранительными органами РФ, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:05
2022-04-03T16:08
в мире
россия
сша
великобритания
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Запад является оазисом для преступников из России, выдавать их никто не собирается, как и сотрудничать с правоохранительными органами РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ушла Чечня, появился (Александр - ред.) Литвиненко, я очень хорошо помню: пресс-конференция с надрывом, вопросы журналистов, значит, отравили Литвиненко. Причем здесь мы, в Лондоне собирается вся шваль которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги - в Лондон - почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Ну вот такой оазис для преступников", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он напомнил, что Россию на Западе "критиковали за Чечню" и не хотели замечать терроризм."Они не хотели слушать (президента РФ Владимира) Путина, когда он говорил, что "сегодня вы закрываете на все глаза, сегодня вы критикуете нас, но неужели вы не понимаете, что завтра эти террористы придут в ваш дом?" Это говорил Путин, я это помню как сейчас, хотя это было 20 лет назад, но я помню это как сейчас. И они не хотели слушать", - добавил Песков.
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в мире, россия, сша, великобритания, дмитрий песков
14:05 03.04.2022 (обновлено: 16:08 03.04.2022)
 
Песков назвал Запад оазисом для преступников

Пресс-секретарь президента Песков назвал Лондон оазисом для преступников

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Запад является оазисом для преступников из России, выдавать их никто не собирается, как и сотрудничать с правоохранительными органами РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ушла Чечня, появился (Александр - ред.) Литвиненко, я очень хорошо помню: пресс-конференция с надрывом, вопросы журналистов, значит, отравили Литвиненко. Причем здесь мы, в Лондоне собирается вся шваль которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги - в Лондон - почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Ну вот такой оазис для преступников", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Он напомнил, что Россию на Западе "критиковали за Чечню" и не хотели замечать терроризм.
"Они не хотели слушать (президента РФ Владимира) Путина, когда он говорил, что "сегодня вы закрываете на все глаза, сегодня вы критикуете нас, но неужели вы не понимаете, что завтра эти террористы придут в ваш дом?" Это говорил Путин, я это помню как сейчас, хотя это было 20 лет назад, но я помню это как сейчас. И они не хотели слушать", - добавил Песков.
Военнослужащий ВС России на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Россия вступила в схватку с Западом за будущее мира
 
В миреРоссияСШАВеликобританияДмитрий Песков
 
 
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