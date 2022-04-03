https://ria.ru/20220403/zapad-1781539233.html

Песков назвал Запад оазисом для преступников

Песков назвал Запад оазисом для преступников - РИА Новости, 03.04.2022

Песков назвал Запад оазисом для преступников

Запад является оазисом для преступников из России, выдавать их никто не собирается, как и сотрудничать с правоохранительными органами РФ, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:05

2022-04-03T14:05

2022-04-03T16:08

в мире

россия

сша

великобритания

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Запад является оазисом для преступников из России, выдавать их никто не собирается, как и сотрудничать с правоохранительными органами РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ушла Чечня, появился (Александр - ред.) Литвиненко, я очень хорошо помню: пресс-конференция с надрывом, вопросы журналистов, значит, отравили Литвиненко. Причем здесь мы, в Лондоне собирается вся шваль которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги - в Лондон - почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Ну вот такой оазис для преступников", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он напомнил, что Россию на Западе "критиковали за Чечню" и не хотели замечать терроризм."Они не хотели слушать (президента РФ Владимира) Путина, когда он говорил, что "сегодня вы закрываете на все глаза, сегодня вы критикуете нас, но неужели вы не понимаете, что завтра эти террористы придут в ваш дом?" Это говорил Путин, я это помню как сейчас, хотя это было 20 лет назад, но я помню это как сейчас. И они не хотели слушать", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

россия

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, великобритания, дмитрий песков