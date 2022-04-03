https://ria.ru/20220403/vzryv-1781541282.html

В небе над Белгородской областью прогремел взрыв

В небе над Белгородской областью прогремел взрыв - РИА Новости, 03.04.2022

В небе над Белгородской областью прогремел взрыв

Взрыв с падением обломков на землю произошел в поселке Томаровка в Белгородской области, пострадавших нет, заявил глава администрации Яковлевского городского... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:29

2022-04-03T14:29

2022-04-03T14:49

происшествия

белгородская область

удар всу по нефтебазе в белгороде

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Взрыв с падением обломков на землю произошел в поселке Томаровка в Белгородской области, пострадавших нет, заявил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев."В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", — написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".Медведев не привел подробностей инцидента. В комментариях в соцсетях пишут, что якобы был сбит летевший снаряд.Томаровка располагается у границы с Украиной.Рано утром в пятницу в Белгороде после удара украинских вертолетов произошел пожар на нефтебазе. Мэр города и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Также обстрелу подверглась территория промпарка "Северный", где располагалась типография. Находившийся внутри сотрудник чудом остался жив, потому что вышел за кофе. О повреждениях сообщил также руководитель расположенного напротив ООО "Техсапфир".Позже, днем в пятницу, жители региона услышали новые взрывы. Губернатор рассказал, что побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях повреждено одно окно в жилом доме.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781246196.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

белгородская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, удар всу по нефтебазе в белгороде