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В Венгрии зафиксировали 13 происшествий на выборах - РИА Новости, 03.04.2022
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В Венгрии зафиксировали 13 происшествий на выборах
В Венгрии зафиксировали 13 происшествий на выборах - РИА Новости, 03.04.2022
В Венгрии зафиксировали 13 происшествий на выборах
Национальный избирательный офис (NVI) за первые семь часов парламентских выборов в Венгрии зафиксировал тринадцать происшествий, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:00
2022-04-03T23:18
в мире
виктор орбан
венгрия
фидес - венгерский гражданский союз
парламент венгрии
выборы
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Национальный избирательный офис (NVI) за первые семь часов парламентских выборов в Венгрии зафиксировал тринадцать происшествий, говорится в сообщении на сайте учреждения.Как сообщает NVI, на участке в городе Шопрон "после того, как избиратель получил бюллетень, его правая рука начала сильно кровоточить. По его словам, он пришел из больницы, потому что его укусила собака, поэтому он не смог голосовать в тот момент, но примерно через 15 минут вернулся проголосовать, получив в больнице помощь".В городе Бюшшю избиратель заметил дым из чердака здания, где находился избирательный участок, и попросил счетную комиссию сообщить об этом в мэрию и пожарную службу. После чего, как сообщает NVI, участок закрылся на час и пятнадцать минут, пока оборудование перемещали в другое, безопасное здание. "Жителей оповестили об изменении места для голосования при помощи плакатов. Голосование возобновилось в присутствии руководителя NVI", - говорится в сообщении.Еще одно происшествие имело место в иностранном представительстве Венгрии в Лиме (Перу), где группа венгерских туристов прибыла на участок для голосования, однако восьми человек из десяти не оказалось в списках. "После того, как им объяснили политический фон голосования, группа, выразив непонимание, приняла решение (комиссии - ред.) и покинула представительство", - сообщает NVI.Остальные происшествия заключаются в поломке оборудования, госпитализации избирателей и членов комиссии, почувствовавших себя плохо, и мелких нарушениях общественного порядка на участках. Как сообщает NVI, голосование на всех участках продолжается в штатном режиме.В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов - 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 - пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей.За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции - немногим более 40%.Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.
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в мире, виктор орбан, венгрия, фидес - венгерский гражданский союз, парламент венгрии, выборы
16:00 03.04.2022 (обновлено: 23:18 03.04.2022)
 
В Венгрии зафиксировали 13 происшествий на выборах

Национальный избирательный офис зафиксировал 13 происшествий на выборах в Венгрии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Национальный избирательный офис (NVI) за первые семь часов парламентских выборов в Венгрии зафиксировал тринадцать происшествий, говорится в сообщении на сайте учреждения.
Как сообщает NVI, на участке в городе Шопрон "после того, как избиратель получил бюллетень, его правая рука начала сильно кровоточить. По его словам, он пришел из больницы, потому что его укусила собака, поэтому он не смог голосовать в тот момент, но примерно через 15 минут вернулся проголосовать, получив в больнице помощь".
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В городе Бюшшю избиратель заметил дым из чердака здания, где находился избирательный участок, и попросил счетную комиссию сообщить об этом в мэрию и пожарную службу. После чего, как сообщает NVI, участок закрылся на час и пятнадцать минут, пока оборудование перемещали в другое, безопасное здание. "Жителей оповестили об изменении места для голосования при помощи плакатов. Голосование возобновилось в присутствии руководителя NVI", - говорится в сообщении.
Еще одно происшествие имело место в иностранном представительстве Венгрии в Лиме (Перу), где группа венгерских туристов прибыла на участок для голосования, однако восьми человек из десяти не оказалось в списках. "После того, как им объяснили политический фон голосования, группа, выразив непонимание, приняла решение (комиссии - ред.) и покинула представительство", - сообщает NVI.
Остальные происшествия заключаются в поломке оборудования, госпитализации избирателей и членов комиссии, почувствовавших себя плохо, и мелких нарушениях общественного порядка на участках. Как сообщает NVI, голосование на всех участках продолжается в штатном режиме.
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов - 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 - пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей.
За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.
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Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции - немногим более 40%.
Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.
 
В миреВиктор ОрбанВенгрияФидес - Венгерский гражданский союзПарламент ВенгрииВыборы
 
 
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