https://ria.ru/20220403/vybory-1781581763.html

Сенаторы не увидели нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Сербии

Сенаторы не увидели нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Сербии - РИА Новости, 03.04.2022

Сенаторы не увидели нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Сербии

Российские сенаторы не отметили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на парламентских и президентских выборах в Сербии, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T22:00

2022-04-03T22:00

2022-04-03T23:08

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские сенаторы не отметили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на парламентских и президентских выборах в Сербии, заявил РИА Новости глава делегации Совфеда Дмитрий Василенко.Василенко рассказал, что российские парламентарии общались с представителями избирательных комиссий на местах, с наблюдателями, избирателями. "Граждане могли открыто и свободно реализовать свое избирательное право", - подчеркнул он.В Сербии в воскресенье состоялись очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков.

https://ria.ru/20220403/serbiya-1781581571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, белград (город), сербия, выборы, совет федерации рф