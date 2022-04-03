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Сенаторы не увидели нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Сербии - РИА Новости, 03.04.2022
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Сенаторы не увидели нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Сербии
Сенаторы не увидели нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Сербии - РИА Новости, 03.04.2022
Сенаторы не увидели нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Сербии
Российские сенаторы не отметили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на парламентских и президентских выборах в Сербии, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T22:00
2022-04-03T23:08
в мире
белград (город)
сербия
выборы
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские сенаторы не отметили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на парламентских и президентских выборах в Сербии, заявил РИА Новости глава делегации Совфеда Дмитрий Василенко.Василенко рассказал, что российские парламентарии общались с представителями избирательных комиссий на местах, с наблюдателями, избирателями. "Граждане могли открыто и свободно реализовать свое избирательное право", - подчеркнул он.В Сербии в воскресенье состоялись очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков.
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в мире, белград (город), сербия, выборы, совет федерации рф
22:00 03.04.2022 (обновлено: 23:08 03.04.2022)
 
Сенаторы не увидели нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Сербии

Сенатор Василенко заявил, что нарушений, способных сказаться на выборах в Сербии, не было

© Sputnik / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями на одном из избирательных участков в Белграде во время парламентских и президентских выборов
Урна с бюллетенями на одном из избирательных участков в Белграде во время парламентских и президентских выборов - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Sputnik / Александар Джорович
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Урна с бюллетенями на одном из избирательных участков в Белграде во время парламентских и президентских выборов
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские сенаторы не отметили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на парламентских и президентских выборах в Сербии, заявил РИА Новости глава делегации Совфеда Дмитрий Василенко.
"Очень спокойный, ровный ход голосования, мы были на избирательных участках в Белграде, нигде избирательное право не нарушалось", - сказал политик. Он подчеркнул, что "нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не отмечено".
Василенко рассказал, что российские парламентарии общались с представителями избирательных комиссий на местах, с наблюдателями, избирателями. "Граждане могли открыто и свободно реализовать свое избирательное право", - подчеркнул он.
В Сербии в воскресенье состоялись очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.
Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков.
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