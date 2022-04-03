https://ria.ru/20220403/vuchich-1781580379.html

Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов

Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов - РИА Новости, 03.04.2022

Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов

Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов, свидетельствуют первые данные избиркома. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T22:44

2022-04-03T22:44

2022-04-03T23:06

сербия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов, свидетельствуют первые данные избиркома.Пока удалось обработать только 0,68% бюллетеней. Ближайший соперник Вучича Здравко Понош получает 8,81% голосов, остальные кандидаты — меньше 5%.В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Всего открыты более восьми тысяч избирательных участков в стране и 77 мест для голосования в 34 странах мира.Избирком страны зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций. Им необходимо преодолеть порог в три процента голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что считает возможной попытку "майдана" после выборов. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.

https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html

https://ria.ru/20220330/obschenie-1780779389.html

сербия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сербия