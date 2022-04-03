https://ria.ru/20220403/vuchich-1781580379.html
Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов
Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов - РИА Новости, 03.04.2022
Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов
Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов, свидетельствуют первые данные избиркома. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T22:44
2022-04-03T22:44
2022-04-03T23:06
сербия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов, свидетельствуют первые данные избиркома.Пока удалось обработать только 0,68% бюллетеней. Ближайший соперник Вучича Здравко Понош получает 8,81% голосов, остальные кандидаты — меньше 5%.В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Всего открыты более восьми тысяч избирательных участков в стране и 77 мест для голосования в 34 странах мира.Избирком страны зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций. Им необходимо преодолеть порог в три процента голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что считает возможной попытку "майдана" после выборов. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.
https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html
https://ria.ru/20220330/obschenie-1780779389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия
22:44 03.04.2022 (обновлено: 23:06 03.04.2022)
Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов
Вучич лидирует на выборах в Сербии с 71,98% голосов после обработки 0,68% бюллетеней
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Александр Вучич лидирует на выборах президента Сербии с 71,98% голосов, свидетельствуют первые данные избиркома.
Пока удалось обработать только 0,68% бюллетеней. Ближайший соперник Вучича Здравко Понош получает 8,81% голосов, остальные кандидаты — меньше 5%.
В Сербии
проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград
, Бор
и десятке других муниципалитетов.
Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Всего открыты более восьми тысяч избирательных участков в стране и 77 мест для голосования в 34 странах мира.
Избирком страны зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций. Им необходимо преодолеть порог в три процента голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.
Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин
заявил, что считает возможной попытку "майдана" после выборов. По его словам, прозападные политические партии, подготовленные финансово и политически, "запланировано организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.