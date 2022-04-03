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Депутат: Столтенберг "сдал" планы по ускоренному приему Украины в НАТО - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781558657.html
Депутат: Столтенберг "сдал" планы по ускоренному приему Украины в НАТО
Депутат: Столтенберг "сдал" планы по ускоренному приему Украины в НАТО - РИА Новости, 03.04.2022
Депутат: Столтенберг "сдал" планы по ускоренному приему Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими заявлениями раскрыл реальные планы ускоренной подготовки вступления Украины в организацию, РФ превентивными... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T18:03
2022-04-03T18:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
йенс столтенберг
нато
россия
сша
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими заявлениями раскрыл реальные планы ускоренной подготовки вступления Украины в организацию, РФ превентивными действиями предотвратила прямое столкновение с альянсом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что десятки тысячи украинских военных, которые противостоят российским силам, прошли подготовку альянса.Парламентарий отметил, что заявления генсека альянса свидетельствуют, что "готовилось вступления Украины в НАТО каким-то ускоренным путем", вероятно, одновременно с "планировавшимся в марте-апреле нападением на ДНР и ЛНР"."Заявление Столтенберга говорит о том, что полностью тактика и стратегия действия вооруженных сил Украины, особенно тех ВСУ, которые находятся на Донецком фронте, подготовлена совместно с США и НАТО", - констатировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/nato-1781556826.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, россия, сша, украина, ситуация в днр и лнр, адальби шхагошев
18:03 03.04.2022
 
Депутат: Столтенберг "сдал" планы по ускоренному приему Украины в НАТО

Депутат Шхагошев: слова Столтенберга раскрыли планы по ускоренному приему Украины в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими заявлениями раскрыл реальные планы ускоренной подготовки вступления Украины в организацию, РФ превентивными действиями предотвратила прямое столкновение с альянсом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что десятки тысячи украинских военных, которые противостоят российским силам, прошли подготовку альянса.
"Подготовить десятки тысяч вооруженных сил означает желание НАТО приблизить ВС Украины к возможностям альянса, что обычно делается, когда идет реальная подготовка вступления страны в блок НАТО", - заявил политик, подчеркнув, что превентивные действия РФ предотвратили "прямое столкновение с НАТО".
Парламентарий отметил, что заявления генсека альянса свидетельствуют, что "готовилось вступления Украины в НАТО каким-то ускоренным путем", вероятно, одновременно с "планировавшимся в марте-апреле нападением на ДНР и ЛНР".
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Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию при их желании
"Заявление Столтенберга говорит о том, что полностью тактика и стратегия действия вооруженных сил Украины, особенно тех ВСУ, которые находятся на Донецком фронте, подготовлена совместно с США и НАТО", - констатировал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЙенс СтолтенбергНАТОРоссияСШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРАдальби Шхагошев
 
 
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