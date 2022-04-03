https://ria.ru/20220403/ukraina-1781558657.html

Депутат: Столтенберг "сдал" планы по ускоренному приему Украины в НАТО

Депутат: Столтенберг "сдал" планы по ускоренному приему Украины в НАТО - РИА Новости, 03.04.2022

Депутат: Столтенберг "сдал" планы по ускоренному приему Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими заявлениями раскрыл реальные планы ускоренной подготовки вступления Украины в организацию, РФ превентивными... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T18:03

2022-04-03T18:03

2022-04-03T18:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

йенс столтенберг

нато

россия

сша

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг своими заявлениями раскрыл реальные планы ускоренной подготовки вступления Украины в организацию, РФ превентивными действиями предотвратила прямое столкновение с альянсом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что десятки тысячи украинских военных, которые противостоят российским силам, прошли подготовку альянса.Парламентарий отметил, что заявления генсека альянса свидетельствуют, что "готовилось вступления Украины в НАТО каким-то ускоренным путем", вероятно, одновременно с "планировавшимся в марте-апреле нападением на ДНР и ЛНР"."Заявление Столтенберга говорит о том, что полностью тактика и стратегия действия вооруженных сил Украины, особенно тех ВСУ, которые находятся на Донецком фронте, подготовлена совместно с США и НАТО", - констатировал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/nato-1781556826.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, йенс столтенберг, нато, россия, сша, украина, ситуация в днр и лнр, адальби шхагошев