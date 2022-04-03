16:27 03.04.2022 (обновлено: 16:54 03.04.2022)
Десятки тысяч украинских военных прошли подготовку НАТО, заявил Столтенберг
Генсек Столтенберг: десятки тысяч украинских военных прошли подготовку НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что десятки тысячи украинских военных, которые противостоят российским силам, прошли подготовку альянса.
"Нужно помнить, что союзники по НАТО - США, Великобритания, Канада и некоторые другие - годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих..., которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил", - сказал Столтенберг телеканалу CNN.
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"Вооруженные силы Украины значительно больше, лучше оснащены и подготовлены, лучше руководимы, чем когда-либо в прошлом", - добавил он.
Столтенберг отказался отвечать на вопрос, планируют ли союзники по НАТО направлять на Украину танки советского производства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.