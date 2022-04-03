https://ria.ru/20220403/tsirroz-1781401941.html

Названа неожиданная причина развития цирроза печени

Названа неожиданная причина развития цирроза печени - РИА Новости, 03.04.2022

Названа неожиданная причина развития цирроза печени

Цирроз печени может развиться не только от частого употребления алкоголя, но и от попыток быстро похудеть, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T02:15

2022-04-03T02:15

2022-04-03T02:15

общество

россия

наталья марченко

здоровье

питание

алкоголь

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Цирроз печени может развиться не только от частого употребления алкоголя, но и от попыток быстро похудеть, предупредила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.Многие знают, что злоупотребление спиртными напитками может приводить к смертельно опасному хроническому заболеванию — циррозу печени. Однако у этой болезни бывает и другая причина, отметила Марченко. Люди, которые резко ограничивают себя в еде с целью сбросить вес, тоже рискуют нанести серьезный ущерб печени и спровоцировать развитие цирроза, рассказала она.При большой массе тела нельзя начинать худеть без предварительного медицинского обследования, продолжила она. Расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением врача."Если вы решаетесь худеть при большой массе тела, то сначала надо пройти обследование, поскольку мы можем предполагать, что у такого пациента уже есть проблемы с печенью. Само снижение веса должно происходить под контролем специалиста", — отметила Марченко.Врач назвала безопасный для здоровья темп избавления от лишнего веса. По ее словам, печень не пострадает, если каждый месяц сбрасывать не более четырех килограммов."Физиологичным считается, когда в месяц сбрасывается не больше четырех килограммов. Потерю этого веса печень может переработать", — уточнила Марченко.

https://ria.ru/20220316/pivo-1778365658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, наталья марченко, здоровье, питание, алкоголь