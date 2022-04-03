https://ria.ru/20220403/tsirroz-1781401941.html
Названа неожиданная причина развития цирроза печени
Названа неожиданная причина развития цирроза печени - РИА Новости, 03.04.2022
Названа неожиданная причина развития цирроза печени
Цирроз печени может развиться не только от частого употребления алкоголя, но и от попыток быстро похудеть, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T02:15
2022-04-03T02:15
2022-04-03T02:15
общество
россия
наталья марченко
здоровье
питание
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577266991_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_c83ab6e7950e51c4b1bf319d15dfe078.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Цирроз печени может развиться не только от частого употребления алкоголя, но и от попыток быстро похудеть, предупредила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.Многие знают, что злоупотребление спиртными напитками может приводить к смертельно опасному хроническому заболеванию — циррозу печени. Однако у этой болезни бывает и другая причина, отметила Марченко. Люди, которые резко ограничивают себя в еде с целью сбросить вес, тоже рискуют нанести серьезный ущерб печени и спровоцировать развитие цирроза, рассказала она.При большой массе тела нельзя начинать худеть без предварительного медицинского обследования, продолжила она. Расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением врача."Если вы решаетесь худеть при большой массе тела, то сначала надо пройти обследование, поскольку мы можем предполагать, что у такого пациента уже есть проблемы с печенью. Само снижение веса должно происходить под контролем специалиста", — отметила Марченко.Врач назвала безопасный для здоровья темп избавления от лишнего веса. По ее словам, печень не пострадает, если каждый месяц сбрасывать не более четырех килограммов."Физиологичным считается, когда в месяц сбрасывается не больше четырех килограммов. Потерю этого веса печень может переработать", — уточнила Марченко.
https://ria.ru/20220316/pivo-1778365658.html
https://ria.ru/20220310/bolezn-1777393966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577266991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_05fc59dec57258f8af4fe577dfa6e0ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, наталья марченко, здоровье, питание, алкоголь
Названа неожиданная причина развития цирроза печени
Гастроэнтеролог Марченко: цирроз печени может возникнуть и из-за ограничения в еде
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Цирроз печени может развиться не только от частого употребления алкоголя, но и от попыток быстро похудеть, предупредила в интервью радио Sputnik
врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.
Многие знают, что злоупотребление спиртными напитками
может приводить к смертельно опасному хроническому заболеванию — циррозу печени. Однако у этой болезни бывает и другая причина, отметила Марченко. Люди, которые резко ограничивают себя в еде с целью сбросить вес, тоже рискуют нанести серьезный ущерб печени и спровоцировать развитие цирроза, рассказала она.
"Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться. У таких людей визуально уменьшается вес, но печень при этом страдает. Подобные изменения могут привести даже к циррозу печени", — объяснила гастроэнтеролог.
При большой массе тела нельзя начинать худеть без предварительного медицинского обследования, продолжила она. Расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением врача.
"Если вы решаетесь худеть при большой массе тела, то сначала надо пройти обследование, поскольку мы можем предполагать, что у такого пациента уже есть проблемы с печенью. Само снижение веса должно происходить под контролем специалиста", — отметила Марченко.
Врач назвала безопасный для здоровья темп избавления от лишнего веса. По ее словам, печень не пострадает, если каждый месяц сбрасывать не более четырех килограммов.
"Физиологичным считается, когда в месяц сбрасывается не больше четырех килограммов. Потерю этого веса печень может переработать", — уточнила Марченко.