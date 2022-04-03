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Названа неожиданная причина развития цирроза печени - РИА Новости, 03.04.2022
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Названа неожиданная причина развития цирроза печени
Названа неожиданная причина развития цирроза печени - РИА Новости, 03.04.2022
Названа неожиданная причина развития цирроза печени
Цирроз печени может развиться не только от частого употребления алкоголя, но и от попыток быстро похудеть, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T02:15
2022-04-03T02:15
общество
россия
наталья марченко
здоровье
питание
алкоголь
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Цирроз печени может развиться не только от частого употребления алкоголя, но и от попыток быстро похудеть, предупредила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.Многие знают, что злоупотребление спиртными напитками может приводить к смертельно опасному хроническому заболеванию — циррозу печени. Однако у этой болезни бывает и другая причина, отметила Марченко. Люди, которые резко ограничивают себя в еде с целью сбросить вес, тоже рискуют нанести серьезный ущерб печени и спровоцировать развитие цирроза, рассказала она.При большой массе тела нельзя начинать худеть без предварительного медицинского обследования, продолжила она. Расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением врача."Если вы решаетесь худеть при большой массе тела, то сначала надо пройти обследование, поскольку мы можем предполагать, что у такого пациента уже есть проблемы с печенью. Само снижение веса должно происходить под контролем специалиста", — отметила Марченко.Врач назвала безопасный для здоровья темп избавления от лишнего веса. По ее словам, печень не пострадает, если каждый месяц сбрасывать не более четырех килограммов."Физиологичным считается, когда в месяц сбрасывается не больше четырех килограммов. Потерю этого веса печень может переработать", — уточнила Марченко.
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общество, россия, наталья марченко, здоровье, питание, алкоголь
02:15 03.04.2022
 
Названа неожиданная причина развития цирроза печени

Гастроэнтеролог Марченко: цирроз печени может возникнуть и из-за ограничения в еде

© Depositphotos / imagepointfrБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Depositphotos / imagepointfr
Боль в животе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Цирроз печени может развиться не только от частого употребления алкоголя, но и от попыток быстро похудеть, предупредила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.
Многие знают, что злоупотребление спиртными напитками может приводить к смертельно опасному хроническому заболеванию — циррозу печени. Однако у этой болезни бывает и другая причина, отметила Марченко. Люди, которые резко ограничивают себя в еде с целью сбросить вес, тоже рискуют нанести серьезный ущерб печени и спровоцировать развитие цирроза, рассказала она.
"Если происходит резкое снижение веса в результате диеты или даже голодания, то жир просто так не исчезает. Он из всех клеток организма попадает в печень, через которую должен пройти. При резком снижении веса жир начинает накапливаться в печени и не успевает из нее выводиться. У таких людей визуально уменьшается вес, но печень при этом страдает. Подобные изменения могут привести даже к циррозу печени", — объяснила гастроэнтеролог.
При большой массе тела нельзя начинать худеть без предварительного медицинского обследования, продолжила она. Расставаться с лишними килограммами нужно под наблюдением врача.
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"Если вы решаетесь худеть при большой массе тела, то сначала надо пройти обследование, поскольку мы можем предполагать, что у такого пациента уже есть проблемы с печенью. Само снижение веса должно происходить под контролем специалиста", — отметила Марченко.
Врач назвала безопасный для здоровья темп избавления от лишнего веса. По ее словам, печень не пострадает, если каждый месяц сбрасывать не более четырех килограммов.
"Физиологичным считается, когда в месяц сбрасывается не больше четырех килограммов. Потерю этого веса печень может переработать", — уточнила Марченко.
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ОбществоРоссияНаталья МарченкоЗдоровьеПитаниеАлкоголь
 
 
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