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В ЛНР выступили за проведение трибунала по военным преступлениям Киева - РИА Новости, 03.04.2022
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В ЛНР выступили за проведение трибунала по военным преступлениям Киева
В ЛНР выступили за проведение трибунала по военным преступлениям Киева - РИА Новости, 03.04.2022
В ЛНР выступили за проведение трибунала по военным преступлениям Киева
Представители Луганской народной республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему, заявила в... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T08:28
2022-04-03T08:28
в мире
киев
донбасс
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Представители Луганской народной республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."Все мы любим историю и читаем, в этом смысле нам очень легко. По итогам окончания Второй мировой войны все это состоялось, и не думаю, что сейчас кто-то из этих военных преступников верит, что это возможно. Но опять-таки, благодаря материалам уголовных дел все возможно", - сказала она.По словам омбудсмена, на протяжении восьми лет в республике собирали свидетельства и факты преступлений Киева в Донбассе."Мы к этому готовились все восемь лет, война не пришла в феврале 2022 года, она длится восемь лет, и мы знали, что рано или поздно ситуация изменится, что двойные стандарты, которые сейчас провозглашены во всем мире, они рухнут под давлением тех стран, которые, слава Богу, видят ясными глазами то, что происходит, которые слышат крики о помощи со стороны жителей Донбасса", - заявила Сердюкова.Она уточнила, что пока идут активные боевые действия, о трибунале говорить рано."Но самое главное то, что мы к нему готовы процессуально, и как только они (боевые действия - ред.) окончатся, то найдется очень много независимых государств, не подпадающих под влияние западной пропаганды, которые смогут принять участие уже в новом формате на примере того прошлого трибунала", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20220402/sk-1781494302.html
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киев
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в мире, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, виктория сердюкова
08:28 03.04.2022
 
В ЛНР выступили за проведение трибунала по военным преступлениям Киева

Омбудсмен: в ЛНР поддерживают проведение международного трибунала по преступлениям Киева

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Сотрудники МЧС ЛНР совместно со спасателями освобожденного города Старобельска устанавливают временный палаточный городок для беженцев
 Сотрудники МЧС ЛНР совместно со спасателями освобожденного города Старобельска устанавливают временный палаточный городок для беженцев - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС ЛНР совместно со спасателями освобожденного города Старобельска устанавливают временный палаточный городок для беженцев
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Представители Луганской народной республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
"Все мы любим историю и читаем, в этом смысле нам очень легко. По итогам окончания Второй мировой войны все это состоялось, и не думаю, что сейчас кто-то из этих военных преступников верит, что это возможно. Но опять-таки, благодаря материалам уголовных дел все возможно", - сказала она.
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По словам омбудсмена, на протяжении восьми лет в республике собирали свидетельства и факты преступлений Киева в Донбассе.
"Мы к этому готовились все восемь лет, война не пришла в феврале 2022 года, она длится восемь лет, и мы знали, что рано или поздно ситуация изменится, что двойные стандарты, которые сейчас провозглашены во всем мире, они рухнут под давлением тех стран, которые, слава Богу, видят ясными глазами то, что происходит, которые слышат крики о помощи со стороны жителей Донбасса", - заявила Сердюкова.
Она уточнила, что пока идут активные боевые действия, о трибунале говорить рано.
"Но самое главное то, что мы к нему готовы процессуально, и как только они (боевые действия - ред.) окончатся, то найдется очень много независимых государств, не подпадающих под влияние западной пропаганды, которые смогут принять участие уже в новом формате на примере того прошлого трибунала", - сказала собеседница агентства.
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В миреКиевДонбассСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВиктория Сердюкова
 
 
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