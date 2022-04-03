https://ria.ru/20220403/ombudsmen-1781456905.html

Виктория Сердюкова: Украину ждет трибунал по преступлениям на Донбассе

Виктория Сердюкова: Украину ждет трибунал по преступлениям на Донбассе - РИА Новости, 03.04.2022

Виктория Сердюкова: Украину ждет трибунал по преступлениям на Донбассе

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в интервью РИА Новости рассказала о том, что украинские военные получают приказы от своего... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T11:00

2022-04-03T11:00

2022-04-03T11:00

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Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова в интервью РИА Новости рассказала о том, что украинские военные получают приказы от своего командования стрелять в мирных граждан, о жестоком обращении украинцев с пленными, а также о том, что Украину ждет военный трибунал по преступлениям, совершенным Киевом на территории Донбасса.– Виктория Александровна, первый вопрос об украинских пленных. Скажите, какое количество украинских силовиков сдалось в плен сейчас и находится на территории республики, планируется ли обмен?– Я думаю, в связи с тем, что еще продолжаются активные боевые действия, какую-то последнюю цифру вряд ли будет корректно называть. Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории Луганской народной республики. Неоднократно ранее уже было заявлено о том, что все военнослужащие Украины, которые добровольно сложили оружие, которые перешли на сторону республики, на чьих руках нет крови мирных граждан, мирных жителей, по окончании военной операции будут отпущены домой. Соответственно, в настоящий момент они содержатся в условиях в соответствии со всеми существующими принципами международного права, им оказывается необходимая помощь. Мне представилась возможность встретиться с некоторыми из них. Даже в ходе наших встреч получилось связаться с родственниками, которые находятся на территории, подконтрольной Украине. Они (украинские силовики, находящиеся на территории ЛНР – ред.) смогли показать, что они живы, здоровы, что им оказывается вся необходимая помощь. Жаловались, что со стороны Украины и властей Украины, командования не только не поступает каких-либо предложений по инициированию обмена, но даже на их звонки не отвечают. Эти военнослужащие забыты, от них открестились. Их родственники впервые увидели и услышали благодаря Луганской народной республике о своих военнослужащих.– Скажите, они разочарованы? Какие у них настроения?– Первое, что они поняли, находясь здесь на территории Луганской народной республики, что те новости, известия, а также непосредственно распоряжения их командования на протяжении восьми лет, которые они слышали, мягко говоря, не соответствуют действительности. Мы сейчас говорим о регулярной армии Украины, то есть это те офицеры, солдаты, которые давали присягу народу Украины, которые шли сюда, на Донбасс, под лозунгами защиты от агрессора, но в итоге, находясь на боевых позициях, они сами признают, что стреляли по мирному населению, что они обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру. Соответственно, это тот случай, когда люди своими глазами один раз увидели и поняли, что вся та пропаганда, которая на протяжении восьми лет идет, льется в уши, в том числе и военнослужащим, очень-очень далека от действительности. Во всяком случае, среди тех, с которыми я пообщалась, не было ни одного, который сказал бы, что после освобождения он вновь встанет в ряды армии Украины.– Вы сказали, что все они содержатся в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а как вы можете оценить отношение к военнопленным со стороны Украины? Особенно на фоне многочисленных видео в интернете о зверствах украинских военных по отношению к российским военнослужащим– К нам в аппарат уже поступают заявления от родственников наших военнослужащих, попавших в плен на территории Украины. Им стало об этом известно из социальных сетей, на их странички приходят от родственников видеосообщения, на которых их родственник-военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики. Мороз, во время разговора у них идет пар изо рта, они находятся без бушлатов, в обычной военной форменной одежде на полу, связанные руки и ноги. Даже на видео видны явные следы насилия: лицо изуродовано, кровоподтеки, обращение, унижающее их честь и достоинство во время съемки этого видеоролика. И после отправки такого видеосообщения наши мамы и жены приносят скрины переписок, где лица, которые удерживают их близких путем угроз убийства как военнослужащих, так и их родственников, находящихся здесь, заставляют их выходить с лозунгами на площадки, рассказывать, что Донбасс – это Украина. Там, оказывается, очень сильное морально-психологическое давление. И главное, что на фоне видео, где живой ее родственник. И она действительно понимает, что это ее сын, муж, брат…– До сих пор продолжаются активные боевые действия, активно обстреливается территория республики. Скажите, по мирным жителям есть какие-то цифры погибших?– Да, представительство ЛНР в СЦКК постоянно обновляет данную информацию. Я хочу вам сказать, что на сегодняшний момент – это 12 убитых и 15 раненных, из которых трое деток. Но с целью мониторинга ситуации соблюдения прав граждан на освобожденных территориях мы через день ездим в район Старобельска и близлежащие окрестности и общаемся с теми людьми, которые были эвакуированы из городов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. Нам рассказывают, что когда они (люди данных населенных пунктов, в которых продолжаются бои, – ред.) пытаются добежать до Народной милиции ЛНР, то не многим это удается, поскольку украинские войска, понимая, что они эвакуируются не в сторону Украины, а в сторону республики, с криками, что те – предатели, расстреливают их на местах. Это мирные граждане, их трупы находятся в настоящий момент в этих городах. Естественно, силами Луганской народной республики прибыть туда и хотя бы забрать тела для того, чтобы их идентифицировать и в дальнейшем захоронить, в настоящий момент такой возможности нет, но те очевидцы, с которыми мы общаемся здесь, на освобожденных территориях, рассказывают, что эти населенные пункты, села, деревни, расположенные вблизи, буквально усеяны трупами, и большую часть составляют как раз-таки мирные жители, а не военнослужащие какой-то из сторон. Поэтому, цифры эти весьма условные, только по окончании военной операции возможно будет подвести итоги о количестве жертв.– Какие факты нарушения прав человека помимо тех, что вы уже озвучили, и международного гуманитарного права вскрываются на освобожденной части республики?– Убийства и истязания мирных граждан – это уже, к сожалению, в настоящий момент наши реалии. Самые вопиющие случаи, это уже такой почерк украинских военных, либо нацбатальонов: при отступлении из любого населенного пункта происходит минирование дороги. То есть даже те места, куда мы прибываем пообщаться с гражданами, военнослужащие, которые контролируют эту территорию, нас сопровождают, показывают одну единственную дорогу, по которой мы должны следовать. Ни влево, ни вправо. То есть минирование, которое в последующем очень сильно затрудняет налаживание мирной жизни в городах, это повсеместно везде.Кроме того, несмотря на то, что война – это жестокая вещь, но даже она имеет какие-то правила, и конвенциями предусмотрен ряд норм и требований поведения относительно мирных граждан, относительно гражданской инфраструктуры. Посещая эти уже освобожденные, контролируемые Луганской народной республикой, города и села, мы видим, что все эти нормы нарушены самым жестоким образом.Яркий тому пример – населенный пункт Трехизбенка. Около трех дней в феврале после начала военной операции военнослужащие Украины находились в этом населенном пункте. Несмотря на то, что это большая территория, это не маленький район, там множество каких-то нежилых помещений, тем не менее они расквартировались в эти три дня перед отступлением в школе и садике. Мы прибыли в эти места, посмотрели. Естественно, для того, чтобы дети пошли в школу и в садик, потребуется месяц-два времени очистить, и самое главное – нужны экономические вливания. Он спали на полу на матрацах, выпачкали полностью всю мебель, которая была. Кровати были сломаны, поскольку, сами понимаете, это спальные места для деток дошкольного возраста, военнослужащие крупнее. Это нужно выкинуть, заказать новое, предоставить в эти образовательные учреждения. Кроме того, при отступлении они забрали всю имеющуюся технику. На тот момент школы были оборудованы телевизорами, какими-то техническими средствами для проведения интерактивных занятий. Все это полностью отсутствует. Более того, всю кухонную утварь: кастрюли, тарелки, кружки – все они забрали с собой. И такое наблюдается, к сожалению, не в одном городе.Жилые дома… Когда смотришь на эти картинки, это не осколочные попадания, это попадания снаряда в дом, прям видно, что начиная с крыши разрушено. Четко видно, что (били – ред.) не между домами, не по улице, а это прямое попадание в жилые дома. Обычные одноэтажные домики, весь Славяносербский район усыпан такими строениями.Когда мы ездили в северную часть нашей республики, Старобельск и его окрестности, буквально каждый мост через реку, который находится между населенными пунктами, был заминирован, все они были разрушены. И в настоящий момент первое, что делают наши коммунальщики, восстанавливают эти мосты, поскольку даже доставка грузов первой необходимости – хлеб, вода – в эти освобожденные территории требует связи с помощью моста. Ни одного практически целого, нетронутого, не заминированного украинскими военнослужащими моста мы не увидели.– Есть ли факты неподобающего или нарушающего международные конвенции обращения с мирными жителями? Какой случай запомнился больше всего из всех обращений и свидетельств?– Мы вчера находились в Новоайдарском районе, посетили один из эвакопунктов, там проживало несколько семей, они буквально пару дней назад прибыли из города Северодонецк. Из их уст рассказ, как они попали на эту территорию. Во-первых, они добирались несколько дней на своих автомобилях. Но на территории Северодонецка, при выезде из него, находится очень много блокпостов. Они уже знали, что в сторону Луганска не разрешают выезд. Соответственно, они какими-то обманными путями каждый раз, следуя через пост, сообщали, что едут на территорию Украины, и таким образом чудом получилось добраться к нам в Новоайдар.Вот они нам рассказывали, что происходит сейчас в тех городах, где активное пребывание украинской армии и националистических батальонов. Я так поняла по их настрою, что больше всего идет агрессии со стороны нацбатальонов. Одно из требований ВСУ и нацбатальонов при пересечении блокпоста – петь гимн Украины. В случае, если люди отказываются, либо не знают слов, – в прямом смысле слова возвращают назад. Кроме того, тех людей, которые пытались прорваться на территорию Луганской народной республики, мы общались с этими людьми, во многих из них из автомата ВСУ стреляли. Это прямой запрет. У них какая-то команда – удерживать мирных граждан на территории, и, соответственно, вся их техника и вооружение, на которых они передвигаются, располагается именно в жилых кварталах. Более того, все, что касается Северодонецка, Рубежного и Кременной, эти города оборудованы бомбоубежищами и подвалами, и в начале марта 2022 года мирные граждане спускались в них, но по мере того, как попадали туда вооруженные формирования Украины, они, не стесняясь, заставляли их выходить из подвалов, они вынуждены были подниматься на верхние этажи в квартиры. Более того, относительно гуманитарной помощи. Поступают иногда с территории Украины машины с этой гуманитарной помощью, люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту гуманитарку. Они забирают ее себе. Это не единичный случай, о котором нам известно со слов тех людей, которые сейчас тут находятся.– Какие еще преступления вами фиксировались?– Не могу не рассказать о ситуации, которая произошла в Кременском районе, это село Новая Краснянка. Там находилось коммунальное учреждение – дом-интернат для инвалидов и престарелых людей. На момент этих событий в начале марта там находился 71 подопечный. Чтобы вы понимали, это люди с ограниченными возможностями в силу возраста или здоровья, и с ними еще находились несколько сотрудников, обеспечивающих их жизнедеятельность. Как только вошли украинские вооруженные формирования в населенный пункт, от сотрудников неоднократно поступали звонки руководству района, области и так далее с целью запроса об эвакуации. И им стало известно от тех нацбатальонов, чьи представители находились на территории этого интерната, о запрете вывоза людей. В прямом смысле слова они будут использованы, эти инвалиды, эти пожилые люди, в качестве живого щита. Дабы вооруженные силы Луганской народной республики не осуществляли обстрелов в их сторону. В итоге на протяжении четырех дней происходили эти бесчинства на территории интерната, люди гибли даже в эти дни, они сгорали от пожаров, которые разгорались в результате попадания с украинской стороны минометов. И только благодаря наступлению народной милиции, если я не ошибаюсь, 11 марта, немного отошли ВСУ и нацбатальоны, и уже наши военные за руку (выводили – ред.), поскольку подъехать туда на технике не было возможности, обстрелы не прекращались. Из 71 подопечного вывели с территории 22 человека. Вывели – это громко сказано, некоторых выносили на руках, некоторых вели под руки, кого-то там на одеялах, поскольку даже не все из них могли в силу своего здоровья передвигаться.Все остальные, со слов сотрудников, которые там были и выжили, и сейчас находятся в безопасном месте, остальные 49 умерли в жестоких мучениях и самое страшное – это те, которые горели на глазах у этих выживших, которые ничем не могли им помочь.– Скажите, пожалуйста, куда пойдут все эти данные, которые вы сейчас собираете?– Все, что фиксируется аппаратом уполномоченного, будет направленно, в первую очередь, в генеральную прокуратуру, второе – во все международные организации. Относительно фиксации, у нас на протяжении восьми лет расследуются уголовные дела следователями генеральной прокуратуры и министерством государственной безопасности о запрещенных методах ведения войны. Это, конечно, самое главное подспорье, поскольку это не просто рассказы очевидцев или пересказанные мной или другим представителем, это материалы уголовных дел, – это осмотр места происшествия, это допросы потерпевших, это соответствующие экспертизы. Это полноценно собранные за восемь лет не один том уголовного дела, где все эти преступления, а именно таковыми являются действия украинских силовиков, зафиксированы для дальнейшего направления в судебную инстанцию.– Поддерживаете ли вы идею создать новый трибунал по преступлениям нацистов? В какие сроки это возможно, и как считаете, какие страны могли бы туда войти?– Все мы любим историю и читаем, в этом смысле нам очень легко. По итогам окончания Второй мировой войны все это состоялось, и не думаю, что сейчас кто-то из этих военных преступников верит, что это возможно. Но опять-таки благодаря материалам уголовных дел все возможно. Мы к этому готовились все восемь лет, война не пришла в феврале 2022 года, она длится восемь лет, и мы знали, что рано или поздно ситуация изменится, что двойные стандарты, которые сейчас провозглашены во всем мире, они рухнут под давлением тех стран, которые, слава Богу, видят ясными глазами то, что происходит, которые слышат крики о помощи со стороны жителей Донбасса. И я думаю, что, конечно, прямо сейчас во время того, как активно идут боевые действия, об этом говорить рано, непосредственно о самом трибунале. Но самое главное то, что мы к нему готовы процессуально, и как только они окончатся, то найдется очень много независимых государств, не подпадающих под влияние западной пропаганды, которые смогут принять участие уже в новом формате на примере прошлого трибунала.– Продолжают ли жители Луганской народной республики или освобожденных территорий формировать жалобы в ЕСПЧ или Международный уголовный суд?– За эти восемь лет сложилась замечательная практика. Те преступления, которые происходили, фиксировались, и сотрудники генеральной прокуратуры помогали потерпевшим направлять данные иски. Даже по состоянию на февраль было подготовлено 950 исковых заявлений в ЕСПЧ, 689 были направлены. К сожалению, ни один из исков не был рассмотрен до настоящего момента. Относительно того, что происходит сейчас, они (иски – ред.) формируются, генеральная прокуратура помогает их оформлять, а вот какие будут результаты, нужно будет смотреть по окончанию, по итогам нашей военной операции – услышит ли нас европейское сообщество на этот раз.– Что касается расследования в суде ООН в Гааге, верите ли вы в объективность этого суда, или будут однобокие решения в пользу Украины?– Двойные стандарты. Я уже о них говорила и повторюсь. Даже сейчас, мониторя сети интернет, средства массовой информации, мы наблюдаем, что как раз-таки вот эти международные правозащитные организации, которые нейтральные, которые должны быть объективными, они воспринимают фейковые картинки, видео, которые высылают со стороны Украины, как правду, и даже принимают, насколько я поняла, какие-то решения, что естественно не соответствует действительности. Но я не думаю, что нам нужно опускать руки в этой ситуации. Это слова Украины, это слова президента Украины, у нас, я повторюсь, есть материалы уголовных дел, где зафиксированы места совершения преступлений, где есть показания людей, ставших очевидцами, потерпевшими этих преступлений, и проделана большая работа. То есть на их слова у нас собраны в соответствии с нормами уголовного процессуального кодекса материалы уголовных дел, и мы сможем парировать этим голословным, огульным выражениям со стороны Киева теми материалами уголовных дел, которые мы постепенно накапливаем.– Северодонецк и Лисичанск неподконтрольны сейчас Луганской народной республике, в них нет связи с людьми, а очень многие ищут своих родственников. Скажите, вы как-то содействуете в этом вопросе? Обращаются ли люди?– Да, безусловно, для нас это сейчас очень острая проблема на фоне других не менее острых проблем. Те эвакуированные граждане, которые сейчас находятся на территории народной республики, где нет активных боевых действий, – это Луганск, Свердловск, Краснодон и так далее – там очень хорошо организована администрация этих районов, они вывесили списки тех людей, которые находятся на их территориях. И, естественно, есть мобильная связь, соответственно их родственники могут найти. Намного хуже обстоят дела с эвакопунктами, которые расположены в освобожденных городах и населенных пунктах – это Сватово, Старобельск, Беловодск и так далее, мы стараемся буквально каждый день выезжать в эти места. Непосредственно берем списки людей, которые там находятся, потом в дальнейшем мы списки обрабатываем. Поскольку на горячую линию поступают звонки и письма от их родственников, которые находятся в России, в Белоруссии, Украине. Плюс работа других ведомств, которые участвуют в эвакуации людей, также направлены на попытки соединить эвакуированных граждан и их родственников. Очень сильно мешает отсутствие связи, но тем не менее уже все, наверное, придумали возможность взаимодействовать в этом направлении. Рано или поздно списки аккумулируются и у нас, и, безусловно, в администрации городов и районов. То, что поступает к нам на горячую линию, отработав эти списки, соответственно мы людям сообщаем, где находятся их родственники, почему с ним нет связи.– Помимо того, что мы знаем об угрозах мирным жителям, родственникам тех людей, которые оказались в плену, еще есть информация об угрозах журналистам со стороны украинских силовиков? Знаете ли вы о таких случаях?– В адрес аппарата уполномоченного такие заявления еще не поступали, поэтому я не могу сказать, как происходит работа с такими случаями. Но опять-таки мониторинг ситуации в средствах массовой информации показывает, что травля наших журналистов, представителей СМИ идет, и шла все восемь лет. Мы же видим неоднократные случаи, когда на таких сайтах, как "Миротворец" появляются данные наших журналистов полностью, с их адресами, именами. Очень большое количество каких-то статей с высказываниями, угрозами в их адрес. Все это присутствует, но лично к нам еще ни одного заявления не поступало.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

https://ria.ru/20220327/ukraina-1780263115.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

https://ria.ru/20220328/ukraina-1780345944.html

https://ria.ru/20220325/skhvatka-1779931923.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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