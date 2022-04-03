Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России
Премьер Великобритании Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России и увеличить поддержку Украины, следует из сообщения Даунинг-стрит.
По его словам, "нападения России на ни в чем не повинных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине".
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Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку (Украины - ред.), а также усиливаем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах", - сказал Джонсон.
Он напомнил, что британский министр юстиции Доминик Рааб санкционировал дополнительную финансовую поддержку и направление следователей в Международный уголовный суд в связи со спецоперацией России на Украине.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.