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Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781573058.html
Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России
Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России - РИА Новости, 03.04.2022
Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России и увеличить поддержку Украины, следует из сообщения... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:09
2022-04-03T21:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
борис джонсон
великобритания
санкции в отношении россии
киевская область
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ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России и увеличить поддержку Украины, следует из сообщения Даунинг-стрит.По его словам, "нападения России на ни в чем не повинных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо."Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку (Украины - ред.), а также усиливаем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах", - сказал Джонсон.Он напомнил, что британский министр юстиции Доминик Рааб санкционировал дополнительную финансовую поддержку и направление следователей в Международный уголовный суд в связи со спецоперацией России на Украине.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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в мире, украина, россия, борис джонсон, великобритания, санкции в отношении россии, киевская область, доминик рааб, ситуация в днр и лнр
21:09 03.04.2022
 
Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России

Премьер Великобритании Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России

© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России и увеличить поддержку Украины, следует из сообщения Даунинг-стрит.
По его словам, "нападения России на ни в чем не повинных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине".
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26 марта, 08:00
Европа готовится к голоду
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку (Украины - ред.), а также усиливаем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах", - сказал Джонсон.
Он напомнил, что британский министр юстиции Доминик Рааб санкционировал дополнительную финансовую поддержку и направление следователей в Международный уголовный суд в связи со спецоперацией России на Украине.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияБорис ДжонсонВеликобританияСанкции в отношении РоссииКиевская областьДоминик РаабСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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