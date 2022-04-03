https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781573058.html

Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России

Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России - РИА Новости, 03.04.2022

Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России и увеличить поддержку Украины, следует из сообщения... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:09

2022-04-03T21:09

2022-04-03T21:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

борис джонсон

великобритания

санкции в отношении россии

киевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779944368_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_6a16ce04eb3dcb3f0421f9e5c6a45c07.jpg

ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России и увеличить поддержку Украины, следует из сообщения Даунинг-стрит.По его словам, "нападения России на ни в чем не повинных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо."Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку (Украины - ред.), а также усиливаем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах", - сказал Джонсон.Он напомнил, что британский министр юстиции Доминик Рааб санкционировал дополнительную финансовую поддержку и направление следователей в Международный уголовный суд в связи со спецоперацией России на Украине.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

украина

россия

великобритания

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, борис джонсон, великобритания, санкции в отношении россии, киевская область, доминик рааб, ситуация в днр и лнр