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Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов - РИА Новости, 03.04.2022
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Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов
Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов - РИА Новости, 03.04.2022
Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов
Все министры правительства Шри-Ланки решили подать в отставку на фоне масштабных протестов в стране, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на главу парламента... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:25
2022-04-03T21:49
в мире
шри-ланка
индия
махинда раджапакса
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Все министры правительства Шри-Ланки решили подать в отставку на фоне масштабных протестов в стране, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на главу парламента Динеша Гунавардену.По его словам, министры уже вручили свои заявления об отставке премьер-министру Махинде Раджапаксе. Далее премьер должен обсудить этот вопрос с президентом Готабаей Раджапаксой, после чего будет принято окончательное решение.Наряду с этим источники портала опровергли, что премьер страны намерен уйти в отставку.Ранее президент Шри-Ланки объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220403/perevorot-1781532936.html
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в мире, шри-ланка, индия, махинда раджапакса
21:25 03.04.2022 (обновлено: 21:49 03.04.2022)
 
Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов

Все министры правительства Шри-Ланки решили подать в отставку на фоне протестов в стране

© Fotolia / M.V. PhotographyВид на город Коломбо, Шри Ланка
Вид на город Коломбо, Шри Ланка - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Fotolia / M.V. Photography
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Все министры правительства Шри-Ланки решили подать в отставку на фоне масштабных протестов в стране, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на главу парламента Динеша Гунавардену.
По его словам, министры уже вручили свои заявления об отставке премьер-министру Махинде Раджапаксе. Далее премьер должен обсудить этот вопрос с президентом Готабаей Раджапаксой, после чего будет принято окончательное решение.
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Наряду с этим источники портала опровергли, что премьер страны намерен уйти в отставку.
Ранее президент Шри-Ланки объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.
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Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.
В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
 
В миреШри-ЛанкаИндияМахинда Раджапакса
 
 
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