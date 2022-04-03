https://ria.ru/20220403/protesty-1781573897.html
Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов
Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов - РИА Новости, 03.04.2022
Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов
Все министры правительства Шри-Ланки решили подать в отставку на фоне масштабных протестов в стране, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на главу парламента... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:25
2022-04-03T21:25
2022-04-03T21:49
в мире
шри-ланка
индия
махинда раджапакса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/88/1495548847_0:772:7360:4912_1920x0_80_0_0_ca4994ff3df52fa9ca030df1fb407c0a.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Все министры правительства Шри-Ланки решили подать в отставку на фоне масштабных протестов в стране, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на главу парламента Динеша Гунавардену.По его словам, министры уже вручили свои заявления об отставке премьер-министру Махинде Раджапаксе. Далее премьер должен обсудить этот вопрос с президентом Готабаей Раджапаксой, после чего будет принято окончательное решение.Наряду с этим источники портала опровергли, что премьер страны намерен уйти в отставку.Ранее президент Шри-Ланки объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220403/perevorot-1781532936.html
https://ria.ru/20220401/protesty-1781391935.html
шри-ланка
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/88/1495548847_528:0:7077:4912_1920x0_80_0_0_feb6265b10682561cf14be7eb0541cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шри-ланка, индия, махинда раджапакса
21:25 03.04.2022 (обновлено: 21:49 03.04.2022)
Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов
Все министры правительства Шри-Ланки решили подать в отставку на фоне протестов в стране
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Все министры правительства Шри-Ланки решили подать в отставку на фоне масштабных протестов в стране, сообщает портал Ada Derana
со ссылкой на главу парламента Динеша Гунавардену.
По его словам, министры уже вручили свои заявления об отставке премьер-министру Махинде Раджапаксе
. Далее премьер должен обсудить этот вопрос с президентом Готабаей Раджапаксой, после чего будет принято окончательное решение.
Наряду с этим источники портала опровергли, что премьер страны намерен уйти в отставку.
Ранее президент Шри-Ланки
объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.
В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.