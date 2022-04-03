https://ria.ru/20220403/protesty-1781573897.html

Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов

Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов - РИА Новости, 03.04.2022

Все министры правительства Шри-Ланки подали в отставку на фоне протестов

Все министры правительства Шри-Ланки решили подать в отставку на фоне масштабных протестов в стране, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на главу парламента... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:25

2022-04-03T21:25

2022-04-03T21:49

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индия

махинда раджапакса

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Все министры правительства Шри-Ланки решили подать в отставку на фоне масштабных протестов в стране, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на главу парламента Динеша Гунавардену.По его словам, министры уже вручили свои заявления об отставке премьер-министру Махинде Раджапаксе. Далее премьер должен обсудить этот вопрос с президентом Готабаей Раджапаксой, после чего будет принято окончательное решение.Наряду с этим источники портала опровергли, что премьер страны намерен уйти в отставку.Ранее президент Шри-Ланки объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220403/perevorot-1781532936.html

https://ria.ru/20220401/protesty-1781391935.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, шри-ланка, индия, махинда раджапакса