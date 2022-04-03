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МИД Китая высмеял призывы США принять чью-либо сторону

МИД Китая высмеял призывы США принять чью-либо сторону - РИА Новости, 03.04.2022

МИД Китая высмеял призывы США принять чью-либо сторону

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter карикатуру, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T02:36

2022-04-03T02:36

2022-04-03T09:43

в мире

си цзиньпин

джо байден

владимир путин

россия

сша

донбасс

мид кнр

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ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter карикатуру, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону."Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… "прими (мою) сторону!" — так он подписал рисунок, на котором рука, раскрашенная в цвета американского флага, держит пистолет у виска другого человека.Чжао Лицзянь уже не раз комментировал заявления и действия Вашингтона при помощи карикатур. Так, в феврале он опубликовал картинку, на которой дядюшка Сэм задается вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?" — и сам при этом заливает огонь вокруг таблички со словом "Украина" бензином. По мнению китайского дипломата, США сами должны спросить у себя, кто все это затеял.В Белом доме не раз заявляли, что хотели бы услышать от Пекина слова осуждения в адрес российского руководства и военных за действия на Украине. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский также выразил желание, чтобы Пекин выступил на стороне Киева. В Китае не раз заявляли, что придерживаются независимой позиции по отношению к украинскому кризису. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Пекин поддерживает диалог между Европой, Россией, США и НАТО для преодоления накопившихся за годы противоречий, нахождения способа решения проблем и продвижения создания сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности.

https://ria.ru/20220402/evropa-1781387825.html

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сша

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китай

пекин

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, россия, сша, донбасс, мид кнр, китай, пекин, чжао лицзянь