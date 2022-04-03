02:36 03.04.2022 (обновлено: 09:43 03.04.2022)
МИД Китая высмеял призывы США принять чью-либо сторону
Представитель МИД Китая Лицзянь высмеял призывы США принять чью-либо сторону
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter карикатуру, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону.
"Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… "прими (мою) сторону!" — так он подписал рисунок, на котором рука, раскрашенная в цвета американского флага, держит пистолет у виска другого человека.
Чжао Лицзянь уже не раз комментировал заявления и действия Вашингтона при помощи карикатур. Так, в феврале он опубликовал картинку, на которой дядюшка Сэм задается вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?" — и сам при этом заливает огонь вокруг таблички со словом "Украина" бензином. По мнению китайского дипломата, США сами должны спросить у себя, кто все это затеял.
В Белом доме не раз заявляли, что хотели бы услышать от Пекина слова осуждения в адрес российского руководства и военных за действия на Украине. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский также выразил желание, чтобы Пекин выступил на стороне Киева.
В Китае не раз заявляли, что придерживаются независимой позиции по отношению к украинскому кризису. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Пекин поддерживает диалог между Европой, Россией, США и НАТО для преодоления накопившихся за годы противоречий, нахождения способа решения проблем и продвижения создания сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности.
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