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МИД Китая высмеял призывы США принять чью-либо сторону - РИА Новости, 03.04.2022
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МИД Китая высмеял призывы США принять чью-либо сторону
МИД Китая высмеял призывы США принять чью-либо сторону - РИА Новости, 03.04.2022
МИД Китая высмеял призывы США принять чью-либо сторону
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter карикатуру, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T02:36
2022-04-03T09:43
в мире
си цзиньпин
джо байден
владимир путин
россия
сша
донбасс
мид кнр
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ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter карикатуру, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону."Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… "прими (мою) сторону!" — так он подписал рисунок, на котором рука, раскрашенная в цвета американского флага, держит пистолет у виска другого человека.Чжао Лицзянь уже не раз комментировал заявления и действия Вашингтона при помощи карикатур. Так, в феврале он опубликовал картинку, на которой дядюшка Сэм задается вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?" — и сам при этом заливает огонь вокруг таблички со словом "Украина" бензином. По мнению китайского дипломата, США сами должны спросить у себя, кто все это затеял.В Белом доме не раз заявляли, что хотели бы услышать от Пекина слова осуждения в адрес российского руководства и военных за действия на Украине. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский также выразил желание, чтобы Пекин выступил на стороне Киева. В Китае не раз заявляли, что придерживаются независимой позиции по отношению к украинскому кризису. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Пекин поддерживает диалог между Европой, Россией, США и НАТО для преодоления накопившихся за годы противоречий, нахождения способа решения проблем и продвижения создания сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности.
https://ria.ru/20220402/evropa-1781387825.html
россия
сша
донбасс
китай
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в мире, си цзиньпин, джо байден, владимир путин, россия, сша, донбасс, мид кнр, китай, пекин, чжао лицзянь
02:36 03.04.2022 (обновлено: 09:43 03.04.2022)
 
МИД Китая высмеял призывы США принять чью-либо сторону

Представитель МИД Китая Лицзянь высмеял призывы США принять чью-либо сторону

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter карикатуру, высмеивающую просьбы Вашингтона занять чью-либо сторону.
"Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… "прими (мою) сторону!" — так он подписал рисунок, на котором рука, раскрашенная в цвета американского флага, держит пистолет у виска другого человека.
Чжао Лицзянь уже не раз комментировал заявления и действия Вашингтона при помощи карикатур. Так, в феврале он опубликовал картинку, на которой дядюшка Сэм задается вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?" — и сам при этом заливает огонь вокруг таблички со словом "Украина" бензином. По мнению китайского дипломата, США сами должны спросить у себя, кто все это затеял.
В Белом доме не раз заявляли, что хотели бы услышать от Пекина слова осуждения в адрес российского руководства и военных за действия на Украине. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский также выразил желание, чтобы Пекин выступил на стороне Киева.
В Китае не раз заявляли, что придерживаются независимой позиции по отношению к украинскому кризису. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Пекин поддерживает диалог между Европой, Россией, США и НАТО для преодоления накопившихся за годы противоречий, нахождения способа решения проблем и продвижения создания сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности.
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В миреСи ЦзиньпинДжо БайденВладимир ПутинРоссияСШАДонбассМИД КНРКитайПекинЧжао Лицзянь
 
 
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