https://ria.ru/20220403/pozhar-1781550174.html

Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника

Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника - РИА Новости, 03.04.2022

Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника

Причиной возгорания в Центральной клинической больнице РАН в Москве, предварительно, стал чайник, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T16:33

2022-04-03T16:33

2022-04-03T16:33

происшествия

москва

российская академия наук

ясенево

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739554579_0:267:2989:1948_1920x0_80_0_0_2fe467244693e9dc6bfa0ace807bd414.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Причиной возгорания в Центральной клинической больнице РАН в Москве, предварительно, стал чайник, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В экстренных службах РИА Новости ранее информировали, что в воскресенье в 14.40 на юго-западе Москвы в районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. По данным МЧС РФ, пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В больнице РИА Новости рассказали, что пострадавших в инциденте нет, в палате в момент возгорания была лишь одна пациентка, людей оперативно эвакуировали."Предварительно, причина пожара - загорание электроприбора (чайника)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220403/pozhar-1781545288.html

москва

ясенево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, российская академия наук, ясенево