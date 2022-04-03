https://ria.ru/20220403/pozhar-1781550174.html
Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника
Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника - РИА Новости, 03.04.2022
Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника
Причиной возгорания в Центральной клинической больнице РАН в Москве, предварительно, стал чайник, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:33
2022-04-03T16:33
2022-04-03T16:33
происшествия
москва
российская академия наук
ясенево
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Причиной возгорания в Центральной клинической больнице РАН в Москве, предварительно, стал чайник, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В экстренных службах РИА Новости ранее информировали, что в воскресенье в 14.40 на юго-западе Москвы в районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. По данным МЧС РФ, пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В больнице РИА Новости рассказали, что пострадавших в инциденте нет, в палате в момент возгорания была лишь одна пациентка, людей оперативно эвакуировали."Предварительно, причина пожара - загорание электроприбора (чайника)", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, российская академия наук, ясенево
Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника
Причиной пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве стало возгорание чайника