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Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника - РИА Новости, 03.04.2022
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Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника
Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника - РИА Новости, 03.04.2022
Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника
Причиной возгорания в Центральной клинической больнице РАН в Москве, предварительно, стал чайник, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:33
2022-04-03T16:33
происшествия
москва
российская академия наук
ясенево
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Причиной возгорания в Центральной клинической больнице РАН в Москве, предварительно, стал чайник, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В экстренных службах РИА Новости ранее информировали, что в воскресенье в 14.40 на юго-западе Москвы в районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. По данным МЧС РФ, пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В больнице РИА Новости рассказали, что пострадавших в инциденте нет, в палате в момент возгорания была лишь одна пациентка, людей оперативно эвакуировали."Предварительно, причина пожара - загорание электроприбора (чайника)", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, российская академия наук, ясенево
16:33 03.04.2022
 
Причиной пожара в ЦКБ РАН в Москве стало возгорание чайника

Причиной пожара в Центральной клинической больнице РАН в Москве стало возгорание чайника

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Причиной возгорания в Центральной клинической больнице РАН в Москве, предварительно, стал чайник, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В экстренных службах РИА Новости ранее информировали, что в воскресенье в 14.40 на юго-западе Москвы в районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. По данным МЧС РФ, пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В больнице РИА Новости рассказали, что пострадавших в инциденте нет, в палате в момент возгорания была лишь одна пациентка, людей оперативно эвакуировали.
"Предварительно, причина пожара - загорание электроприбора (чайника)", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 15:16
Появились подробности пожара в больнице РАН в Москве
 
ПроисшествияМоскваРоссийская академия наукЯсенево
 
 
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