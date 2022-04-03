https://ria.ru/20220403/polsha-1781535980.html

Климов прокомментировал предложение о размещении в Польше ядерного оружия

Климов прокомментировал предложение о размещении в Польше ядерного оружия - РИА Новости, 03.04.2022

Климов прокомментировал предложение о размещении в Польше ядерного оружия

Страны, в которых находится американское ракетно-ядерное оружие, являются целями номер один для России, в случае возникновения конфликта Польша пострадает... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T13:22

2022-04-03T13:22

2022-04-03T13:22

польша

ярослав качиньский

россия

москва

сша

нато

андрей климов

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Страны, в которых находится американское ракетно-ядерное оружие, являются целями номер один для России, в случае возникновения конфликта Польша пострадает мгновенно, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США."Страны, в которых находится американское ракетно-ядерное оружие, являются целями номер один для России, и это никто никогда не скрывал", - сказал политик.Он подчеркнул, что США, в отличие от России, размещают свои боеголовки за пределами страны. "И нам не играет роли, где находится эта боеголовка. Самое главное, что она представляет для нас серьезную угрозу. И в этом плане логика – к немедленному уничтожению любой опасной ситуации", - отметил парламентарий.Он подчеркнул, что "Польша пострадает в случае возникновения такого конфликта, не дай Бог, конечно, мгновенно".Что будет дальше, по словам Климова, сказать трудно. "Потому, что мои знакомые, которые работают в странах НАТО, но когда-то учились в наших военных вузах, они никаких иллюзий не питают и говорят, что после того, когда Россия ответит по всем территориям натовским в Европе, то американцы возможно успеют созвониться с Москвой и исключить дальнейшее развитие ситуации", - заключил политик.

https://ria.ru/20220403/kachinskiy-1781521664.html

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781445324.html

польша

россия

москва

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

польша, ярослав качиньский, россия, москва, сша, нато, андрей климов, совет федерации рф, в мире