Климов прокомментировал предложение о размещении в Польше ядерного оружия
Сенатор Климов заявил, что Польша может пострадать при размещении ядерного оружия
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Страны, в которых находится американское ракетно-ядерное оружие, являются целями номер один для России, в случае возникновения конфликта Польша пострадает мгновенно, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие США.
"Страны, в которых находится американское ракетно-ядерное оружие, являются целями номер один для России, и это никто никогда не скрывал", - сказал политик.
Он подчеркнул, что США, в отличие от России, размещают свои боеголовки за пределами страны. "И нам не играет роли, где находится эта боеголовка. Самое главное, что она представляет для нас серьезную угрозу. И в этом плане логика – к немедленному уничтожению любой опасной ситуации", - отметил парламентарий.
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Он подчеркнул, что "Польша пострадает в случае возникновения такого конфликта, не дай Бог, конечно, мгновенно".
Что будет дальше, по словам Климова, сказать трудно. "Потому, что мои знакомые, которые работают в странах НАТО, но когда-то учились в наших военных вузах, они никаких иллюзий не питают и говорят, что после того, когда Россия ответит по всем территориям натовским в Европе, то американцы возможно успеют созвониться с Москвой и исключить дальнейшее развитие ситуации", - заключил политик.