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Пхеньян отреагирует на возможный превентивный удар Сеула, заявили в КНДР - РИА Новости, 03.04.2022
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Пхеньян отреагирует на возможный превентивный удар Сеула, заявили в КНДР
Пхеньян отреагирует на возможный превентивный удар Сеула, заявили в КНДР - РИА Новости, 03.04.2022
Пхеньян отреагирует на возможный превентивный удар Сеула, заявили в КНДР
Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и фактически лицо №1 в военном руководстве страны Пак Чон Чхон заявил, что Северная Корея... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:02
2022-04-03T09:02
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
ситуация на корейском полуострове
пхеньян
корейская война (1950-1953)
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СЕУЛ, 3 апр – РИА Новости. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и фактически лицо №1 в военном руководстве страны Пак Чон Чхон заявил, что Северная Корея "беспощадно" уничтожит основные цели в Южной Корее, если Сеул предпримет какие-то военные действия в качестве превентивного удара по КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Предупреждение со стороны Пхеньяна связано с тем, что 1 апреля министр обороны Южной Кореи Со Ук на церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск страны заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее.Министр подчеркнул способность армии наносить удары по "источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам", в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку более точных, мощных ракет большей дальности, чем у противника."Говорить о "превентивном ударе" против страны, обладающей ядерным оружием, он либо сумасшедший, либо дурак и идиот… Если южнокорейская армия, руководствуясь каким-то ошибочным суждением, предпримет опасные военные действия против КНДР, например, превентивный удар, наша армия беспощадно сосредоточит всю свою военную силу на уничтожении основных целей в Сеуле и южнокорейской армии", - заявил Пак Чон Чхон "от лица северокорейской армии".Он отметил, что две Кореи технически все еще находятся в состоянии войны. Корейская война 1950-1953 годов закончилась лишь перемирием, поэтому в условиях нынешней военной напряженности любое неверное суждение или неуместное заявление, способное спровоцировать другую сторону, может вызвать "конфликт и полномасштабную войну".Пак Чон Чхон добавил, что Сеулу не стоит еще больше накалять обстановку провокационными "глупостями" и "блефом", который явно направлен на то, чтобы успокоить южнокорейских граждан в то время как власти сами "трясутся от страха".В то же время КНДР 24 марта произвела в сторону Японского моря пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". Также сообщается, что Пхеньян может вскоре провести ядерное испытание.
https://ria.ru/20220401/kndr-1781237018.html
https://ria.ru/20220325/koreya-1780185916.html
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
пхеньян
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров, ситуация на корейском полуострове, пхеньян, корейская война (1950-1953)
09:02 03.04.2022
 
Пхеньян отреагирует на возможный превентивный удар Сеула, заявили в КНДР

ЦТАК КНДР: Пхеньян "беспощадно" отреагирует на возможный превентивный удар Сеула

© REUTERS / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты
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СЕУЛ, 3 апр – РИА Новости. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и фактически лицо №1 в военном руководстве страны Пак Чон Чхон заявил, что Северная Корея "беспощадно" уничтожит основные цели в Южной Корее, если Сеул предпримет какие-то военные действия в качестве превентивного удара по КНДР, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Предупреждение со стороны Пхеньяна связано с тем, что 1 апреля министр обороны Южной Кореи Со Ук на церемонии создания ракетного стратегического командования пехотных войск страны заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет с возможностью "точно и быстро поражать любые цели" в Северной Корее.
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В Южной Корее заявили о готовности к ядерным испытаниям КНДР
Министр подчеркнул способность армии наносить удары по "источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам", в случае фиксирования подготовки к удару со стороны КНДР. Со Ук также пообещал продолжить разработку более точных, мощных ракет большей дальности, чем у противника.
"Говорить о "превентивном ударе" против страны, обладающей ядерным оружием, он либо сумасшедший, либо дурак и идиот… Если южнокорейская армия, руководствуясь каким-то ошибочным суждением, предпримет опасные военные действия против КНДР, например, превентивный удар, наша армия беспощадно сосредоточит всю свою военную силу на уничтожении основных целей в Сеуле и южнокорейской армии", - заявил Пак Чон Чхон "от лица северокорейской армии".
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Он отметил, что две Кореи технически все еще находятся в состоянии войны. Корейская война 1950-1953 годов закончилась лишь перемирием, поэтому в условиях нынешней военной напряженности любое неверное суждение или неуместное заявление, способное спровоцировать другую сторону, может вызвать "конфликт и полномасштабную войну".
Пак Чон Чхон добавил, что Сеулу не стоит еще больше накалять обстановку провокационными "глупостями" и "блефом", который явно направлен на то, чтобы успокоить южнокорейских граждан в то время как власти сами "трясутся от страха".
В то же время КНДР 24 марта произвела в сторону Японского моря пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". Также сообщается, что Пхеньян может вскоре провести ядерное испытание.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКорейский полуостровСитуация на Корейском полуостровеПхеньянКорейская война (1950-1953)
 
 
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