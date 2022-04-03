https://ria.ru/20220403/perevorot-1781532936.html

СМИ: власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны"

СМИ: власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны" - РИА Новости, 03.04.2022

СМИ: власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны"

Власти Шри-Ланки арестовали более 600 нарушителей введенного накануне комендантского часа, предотвратив попытку смены власти в стиле "арабской весны", сообщает... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T12:37

2022-04-03T12:37

2022-04-03T12:37

в мире

шри-ланка

коломбо

готабая раджапакса

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ливия

йемен

арабская весна

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апр – РИА Новости. Власти Шри-Ланки арестовали более 600 нарушителей введенного накануне комендантского часа, предотвратив попытку смены власти в стиле "арабской весны", сообщает издание Colombo Gazette."Полиция сообщила, что в Западной провинции с 22 часов до 6 утра были арестованы 664 человека. Комендантский час по всему острову был объявлен в преддверии акции протеста в стиле "арабской весны", которую планировалось провести в воскресенье", - сообщает издание.Арабская весна - это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010-х годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220331/kolombo-1781184426.html

https://ria.ru/20220329/shrilanka-1780684617.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, коломбо, готабая раджапакса, сирия, ливия, йемен, арабская весна