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СМИ: власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны" - РИА Новости, 03.04.2022
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СМИ: власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны"
СМИ: власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны" - РИА Новости, 03.04.2022
СМИ: власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны"
Власти Шри-Ланки арестовали более 600 нарушителей введенного накануне комендантского часа, предотвратив попытку смены власти в стиле "арабской весны", сообщает... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:37
2022-04-03T12:37
в мире
шри-ланка
коломбо
готабая раджапакса
сирия
ливия
йемен
арабская весна
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апр – РИА Новости. Власти Шри-Ланки арестовали более 600 нарушителей введенного накануне комендантского часа, предотвратив попытку смены власти в стиле "арабской весны", сообщает издание Colombo Gazette."Полиция сообщила, что в Западной провинции с 22 часов до 6 утра были арестованы 664 человека. Комендантский час по всему острову был объявлен в преддверии акции протеста в стиле "арабской весны", которую планировалось провести в воскресенье", - сообщает издание.Арабская весна - это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010-х годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220331/kolombo-1781184426.html
https://ria.ru/20220329/shrilanka-1780684617.html
шри-ланка
коломбо
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в мире, шри-ланка, коломбо, готабая раджапакса, сирия, ливия, йемен, арабская весна
12:37 03.04.2022
 
СМИ: власти Шри-Ланки предотвратили переворот в стиле "арабской весны"

Издание "Colombo Gazette": в Шри-Ланке предотвратили переворот в стиле "арабской весны"

© REUTERS / Dinuka LiyanawatteВоенные в столице Шри-Ланки Коломбо
Военные в столице Шри-Ланки Коломбо - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
Военные в столице Шри-Ланки Коломбо
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апр – РИА Новости. Власти Шри-Ланки арестовали более 600 нарушителей введенного накануне комендантского часа, предотвратив попытку смены власти в стиле "арабской весны", сообщает издание Colombo Gazette.
"Полиция сообщила, что в Западной провинции с 22 часов до 6 утра были арестованы 664 человека. Комендантский час по всему острову был объявлен в преддверии акции протеста в стиле "арабской весны", которую планировалось провести в воскресенье", - сообщает издание.
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Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне акций протеста. Позже власти ввели комендантский час на острове и ограничили доступ ко всем соцсетям.
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Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.
В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
 
В миреШри-ЛанкаКоломбоГотабая РаджапаксаСирияЛивияЙеменАрабская весна
 
 
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