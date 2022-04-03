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Альянс Орбана лидирует с 67,34% голосов на парламентских выборах в Венгрии - РИА Новости, 03.04.2022
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Альянс Орбана лидирует с 67,34% голосов на парламентских выборах в Венгрии
Альянс Орбана лидирует с 67,34% голосов на парламентских выборах в Венгрии - РИА Новости, 03.04.2022
Альянс Орбана лидирует с 67,34% голосов на парламентских выборах в Венгрии
Правящий альянс Фидес - Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах в Венгрии с 67%... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:12
2022-04-03T23:29
в мире
виктор орбан
венгрия
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Правящий альянс Фидес - Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах в Венгрии с 67% голосов, оппозиционная коалиция во главе с Петером Марки-Заем набирает 29%, сообщает Национальный избирательный офис (NVI) после обработки 53,19% голосов.По данным NVI, после обработки 53,19% голосов Фидес-ХДНП набирает 67,34%, что дает предварительно 134 места в парламенте, коалиция оппозиционных партий набирает 29,15%, то есть 56 мест. Оставшиеся предварительные семь мест - у правого движения "Наша Родина".В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей. За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции – немногим более 40%.Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.
https://ria.ru/20220403/vybory-1781582840.html
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в мире, виктор орбан, венгрия
23:12 03.04.2022 (обновлено: 23:29 03.04.2022)
 
Альянс Орбана лидирует с 67,34% голосов на парламентских выборах в Венгрии

Альянс Орбана сохраняет конституционное большинство после обработки более половины голосов

© AP Photo / Olivier HosletПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Olivier Hoslet
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Правящий альянс Фидес - Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах в Венгрии с 67% голосов, оппозиционная коалиция во главе с Петером Марки-Заем набирает 29%, сообщает Национальный избирательный офис (NVI) после обработки 53,19% голосов.
По данным NVI, после обработки 53,19% голосов Фидес-ХДНП набирает 67,34%, что дает предварительно 134 места в парламенте, коалиция оппозиционных партий набирает 29,15%, то есть 56 мест. Оставшиеся предварительные семь мест - у правого движения "Наша Родина".
Будапешт - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 16:00
В Венгрии зафиксировали 13 происшествий на выборах
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей. За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 12:46
Премьер Венгрии объяснил невозможность отказа от российских энергоресурсов
Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции – немногим более 40%.
Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.
 
В миреВиктор ОрбанВенгрия
 
 
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