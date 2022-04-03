https://ria.ru/20220403/orban-1781582183.html

Альянс Орбана лидирует с 67,34% голосов на парламентских выборах в Венгрии

Альянс Орбана лидирует с 67,34% голосов на парламентских выборах в Венгрии - РИА Новости, 03.04.2022

Альянс Орбана лидирует с 67,34% голосов на парламентских выборах в Венгрии

Правящий альянс Фидес - Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах в Венгрии с 67%... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T23:12

2022-04-03T23:12

2022-04-03T23:29

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венгрия

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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Правящий альянс Фидес - Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах в Венгрии с 67% голосов, оппозиционная коалиция во главе с Петером Марки-Заем набирает 29%, сообщает Национальный избирательный офис (NVI) после обработки 53,19% голосов.По данным NVI, после обработки 53,19% голосов Фидес-ХДНП набирает 67,34%, что дает предварительно 134 места в парламенте, коалиция оппозиционных партий набирает 29,15%, то есть 56 мест. Оставшиеся предварительные семь мест - у правого движения "Наша Родина".В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей. За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции – немногим более 40%.Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.

https://ria.ru/20220403/vybory-1781582840.html

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венгрия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, виктор орбан, венгрия