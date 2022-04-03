https://ria.ru/20220403/omikron-1781555440.html

На востоке Китая обнаружили новый вариант "омикрона"

На востоке Китая обнаружили новый вариант "омикрона" - РИА Новости, 03.04.2022

На востоке Китая обнаружили новый вариант "омикрона"

Новый подвариант штамма "омикрон" BA.1.1 обнаружили в городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает издание "Хуанцю шибао". РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:29

2022-04-03T17:29

2022-04-03T17:52

распространение коронавируса

в мире

омикрон-штамм коронавируса

китай

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Новый подвариант штамма "омикрон" BA.1.1 обнаружили в городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает издание "Хуанцю шибао".Как пишет издание со ссылкой на городской центр по контролю и профилактике заболеваний, его выявили 28 марта, после чего было проведено секвенирование генома."(В различных базах данных. — Прим. ред.) не было обнаружено высокогомологичных последовательностей генома вируса", — говорится в сообщении.В центре отметили, что потребуется время для анализов и сравнений, прежде чем можно будет узнать больше о новом подварианте.Новый вариант коронавируса "омикрон" обнаружили в Ботсване и Южно-Африканской Республике в 2021 году. Он получил обозначение B.1.1.529.В России за время пандемии выявили более 17,8 миллиона случаев COVID-19. Жертвами болезни стали свыше 369 тысяч человек, почти 17 миллионов граждан выздоровели.По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились почти 487 миллионов человек, умерли более 6,1 миллиона.

https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781373225.html

китай

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, омикрон-штамм коронавируса, китай, коронавирус covid-19