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На востоке Китая обнаружили новый вариант "омикрона" - РИА Новости, 03.04.2022
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На востоке Китая обнаружили новый вариант "омикрона"
На востоке Китая обнаружили новый вариант "омикрона" - РИА Новости, 03.04.2022
На востоке Китая обнаружили новый вариант "омикрона"
Новый подвариант штамма "омикрон" BA.1.1 обнаружили в городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает издание "Хуанцю шибао". РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:29
2022-04-03T17:52
распространение коронавируса
в мире
омикрон-штамм коронавируса
китай
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Новый подвариант штамма "омикрон" BA.1.1 обнаружили в городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает издание "Хуанцю шибао".Как пишет издание со ссылкой на городской центр по контролю и профилактике заболеваний, его выявили 28 марта, после чего было проведено секвенирование генома."(В различных базах данных. — Прим. ред.) не было обнаружено высокогомологичных последовательностей генома вируса", — говорится в сообщении.В центре отметили, что потребуется время для анализов и сравнений, прежде чем можно будет узнать больше о новом подварианте.Новый вариант коронавируса "омикрон" обнаружили в Ботсване и Южно-Африканской Республике в 2021 году. Он получил обозначение B.1.1.529.В России за время пандемии выявили более 17,8 миллиона случаев COVID-19. Жертвами болезни стали свыше 369 тысяч человек, почти 17 миллионов граждан выздоровели.По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились почти 487 миллионов человек, умерли более 6,1 миллиона.
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в мире, омикрон-штамм коронавируса, китай, коронавирус covid-19
17:29 03.04.2022 (обновлено: 17:52 03.04.2022)
 
На востоке Китая обнаружили новый вариант "омикрона"

В провинции Цзянсу на востоке Китая обнаружили новый вариант омикрон-штамма BA.1.1

© REUTERS / China DailyМедицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Новый подвариант штамма "омикрон" BA.1.1 обнаружили в городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает издание "Хуанцю шибао".
Как пишет издание со ссылкой на городской центр по контролю и профилактике заболеваний, его выявили 28 марта, после чего было проведено секвенирование генома.
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"(В различных базах данных. — Прим. ред.) не было обнаружено высокогомологичных последовательностей генома вируса", — говорится в сообщении.
В центре отметили, что потребуется время для анализов и сравнений, прежде чем можно будет узнать больше о новом подварианте.
Новый вариант коронавируса "омикрон" обнаружили в Ботсване и Южно-Африканской Республике в 2021 году. Он получил обозначение B.1.1.529.
В России за время пандемии выявили более 17,8 миллиона случаев COVID-19. Жертвами болезни стали свыше 369 тысяч человек, почти 17 миллионов граждан выздоровели.
По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились почти 487 миллионов человек, умерли более 6,1 миллиона.
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