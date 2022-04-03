Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям
Слуцкий заявил о готовности пригласить Нуланд на заседание комиссии по биолабораториям
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в контексте расследования парламентской комиссией работы биолабораторий США на Украине международный комитет Думы готов отправить приглашение в Москву заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины прорабатывает возможность приглашения для дачи показаний Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера, заявила ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Ирина Яровая.
"Комитет Государственной Думы по международным делам готов направить официальное приглашение Нуланд посетить Москву в рамках ее европейского турне. Как известно, со 2 по 9 апреля Нуланд будет с визитами во Франции, Турции, Греции, на Кипре и в Германии. С нетерпением будем ждать ответа американской стороны", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в понедельник, 4 апреля, в Совете Федерации состоится очередное заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биолабораторий на Украине.
"В частности, планируем обсудить возможное влияние работы лабораторий на эпидемиологическую обстановку в России… В этом контексте остаётся крайне актуальной инициатива по приглашению на заседание комиссии заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд для ответов на вопросы российских депутатов и сенаторов о деятельности американских специалистов и причастности Пентагона к финансированию биолабораторий на Украине", - сообщил он.
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