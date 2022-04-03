https://ria.ru/20220403/nuland-1781570422.html

Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям

Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям - РИА Новости, 03.04.2022

Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в контексте расследования парламентской комиссией работы биолабораторий США на... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T20:32

2022-04-03T20:32

2022-04-03T20:32

в мире

ирина яровая

виктория нуланд

россия

сша

украина

госдума рф

министерство обороны сша

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в контексте расследования парламентской комиссией работы биолабораторий США на Украине международный комитет Думы готов отправить приглашение в Москву заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины прорабатывает возможность приглашения для дачи показаний Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера, заявила ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Ирина Яровая.Он напомнил, что в понедельник, 4 апреля, в Совете Федерации состоится очередное заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биолабораторий на Украине."В частности, планируем обсудить возможное влияние работы лабораторий на эпидемиологическую обстановку в России… В этом контексте остаётся крайне актуальной инициатива по приглашению на заседание комиссии заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд для ответов на вопросы российских депутатов и сенаторов о деятельности американских специалистов и причастности Пентагона к финансированию биолабораторий на Украине", - сообщил он.

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

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сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ирина яровая, виктория нуланд, россия, сша, украина, госдума рф, министерство обороны сша, леонид слуцкий (политик), биологическое оружие, совет федерации рф