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Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям - РИА Новости, 03.04.2022
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Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям
Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям - РИА Новости, 03.04.2022
Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в контексте расследования парламентской комиссией работы биолабораторий США на... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T20:32
2022-04-03T20:32
в мире
ирина яровая
виктория нуланд
россия
сша
украина
госдума рф
министерство обороны сша
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в контексте расследования парламентской комиссией работы биолабораторий США на Украине международный комитет Думы готов отправить приглашение в Москву заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины прорабатывает возможность приглашения для дачи показаний Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера, заявила ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Ирина Яровая.Он напомнил, что в понедельник, 4 апреля, в Совете Федерации состоится очередное заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биолабораторий на Украине."В частности, планируем обсудить возможное влияние работы лабораторий на эпидемиологическую обстановку в России… В этом контексте остаётся крайне актуальной инициатива по приглашению на заседание комиссии заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд для ответов на вопросы российских депутатов и сенаторов о деятельности американских специалистов и причастности Пентагона к финансированию биолабораторий на Украине", - сообщил он.
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в мире, ирина яровая, виктория нуланд, россия, сша, украина, госдума рф, министерство обороны сша, леонид слуцкий (политик), биологическое оружие, совет федерации рф
20:32 03.04.2022
 
Слуцкий: Госдума готова пригласить Нуланд на заседание по биолабораториям

Слуцкий заявил о готовности пригласить Нуланд на заседание комиссии по биолабораториям

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в контексте расследования парламентской комиссией работы биолабораторий США на Украине международный комитет Думы готов отправить приглашение в Москву заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на территории Украины прорабатывает возможность приглашения для дачи показаний Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера, заявила ранее вице-спикер Госдумы и сопредседатель комиссии Ирина Яровая.
"Комитет Государственной Думы по международным делам готов направить официальное приглашение Нуланд посетить Москву в рамках ее европейского турне. Как известно, со 2 по 9 апреля Нуланд будет с визитами во Франции, Турции, Греции, на Кипре и в Германии. С нетерпением будем ждать ответа американской стороны", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в понедельник, 4 апреля, в Совете Федерации состоится очередное заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биолабораторий на Украине.
"В частности, планируем обсудить возможное влияние работы лабораторий на эпидемиологическую обстановку в России… В этом контексте остаётся крайне актуальной инициатива по приглашению на заседание комиссии заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд для ответов на вопросы российских депутатов и сенаторов о деятельности американских специалистов и причастности Пентагона к финансированию биолабораторий на Украине", - сообщил он.
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В миреИрина ЯроваяВиктория НуландРоссияСШАУкраинаГосдума РФМинистерство обороны СШАЛеонид Слуцкий (политик)биологическое оружиеСовет Федерации РФ
 
 
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