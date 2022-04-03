Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию при их желании
Генсек Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию в альянс при их желании
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления, если ныне нейтральные страны этого захотят, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Конечно, это им решать, но если они подадут заявки, я ожидаю, что все 30 союзников им будут очень рады. И мы найдем способ сравнительно быстро принять их в альянс, если они так захотят", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Россия начала ее 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.