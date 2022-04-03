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Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию при их желании - РИА Новости, 03.04.2022
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Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию при их желании
Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию при их желании - РИА Новости, 03.04.2022
Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию при их желании
НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления, если ныне нейтральные страны этого захотят, заявил... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:42
2022-04-03T17:42
в мире
нато
финляндия
россия
швеция
украина
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления, если ныне нейтральные страны этого захотят, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской специальной операции на Украине.Россия начала ее 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, нато, финляндия, россия, швеция, украина, йенс столтенберг
17:42 03.04.2022
 
Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию при их желании

Генсек Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию в альянс при их желании

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления, если ныне нейтральные страны этого захотят, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Конечно, это им решать, но если они подадут заявки, я ожидаю, что все 30 союзников им будут очень рады. И мы найдем способ сравнительно быстро принять их в альянс, если они так захотят", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской специальной операции на Украине.
Россия начала ее 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий Украины во время совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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Десятки тысяч украинских военных прошли подготовку НАТО, заявил Столтенберг
 
В миреНАТОФинляндияРоссияШвецияУкраинаЙенс Столтенберг
 
 
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