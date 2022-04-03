https://ria.ru/20220403/nato-1781556826.html

Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию при их желании

Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию при их желании - РИА Новости, 03.04.2022

Столтенберг: НАТО может быстро принять Финляндию и Швецию при их желании

НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления, если ныне нейтральные страны этого захотят, заявил... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:42

2022-04-03T17:42

2022-04-03T17:42

в мире

нато

финляндия

россия

швеция

украина

йенс столтенберг

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. НАТО будет рада видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления, если ныне нейтральные страны этого захотят, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской специальной операции на Украине.Россия начала ее 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781549572.html

финляндия

россия

швеция

украина

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Ольга Филиппова

в мире, нато, финляндия, россия, швеция, украина, йенс столтенберг