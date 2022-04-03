https://ria.ru/20220403/miny-1781560668.html
Совбез: украинские мины стали оружием против причерноморских стран НАТО
Совбез: украинские мины стали оружием против причерноморских стран НАТО - РИА Новости, 03.04.2022
Совбез: украинские мины стали оружием против причерноморских стран НАТО
Дрейфующие украинские мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и "гостей Черного моря", заявил заместитель... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T18:23
2022-04-03T18:23
2022-04-03T18:23
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
украина
совет федерации рф
михаил попов
черное море
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дрейфующие украинские мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и "гостей Черного моря", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Часть из них унесло в открытое море. В ФСБ не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения."В итоге из оборонительного оружия Украины эти "блуждающие" мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и других гостей Черного моря", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
https://ria.ru/20220403/miny-1781558914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, украина, совет федерации рф, михаил попов, черное море
Совбез: украинские мины стали оружием против причерноморских стран НАТО
Совбез: украинские мины стали наступательным оружием против причерноморских стран НАТО