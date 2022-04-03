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Совбез: украинские мины стали оружием против причерноморских стран НАТО - РИА Новости, 03.04.2022
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Совбез: украинские мины стали оружием против причерноморских стран НАТО
Совбез: украинские мины стали оружием против причерноморских стран НАТО - РИА Новости, 03.04.2022
Совбез: украинские мины стали оружием против причерноморских стран НАТО
Дрейфующие украинские мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и "гостей Черного моря", заявил заместитель... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T18:23
2022-04-03T18:23
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
украина
совет федерации рф
михаил попов
черное море
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дрейфующие украинские мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и "гостей Черного моря", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Часть из них унесло в открытое море. В ФСБ не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения."В итоге из оборонительного оружия Украины эти "блуждающие" мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и других гостей Черного моря", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
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россия
украина
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, украина, совет федерации рф, михаил попов, черное море
18:23 03.04.2022
 
Совбез: украинские мины стали оружием против причерноморских стран НАТО

Совбез: украинские мины стали наступательным оружием против причерноморских стран НАТО

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЧайки над Черным морем
Чайки над Черным морем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Чайки над Черным морем
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дрейфующие украинские мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и "гостей Черного моря", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Часть из них унесло в открытое море. В ФСБ не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
"То ли учителя оказались никудышными, то ли ученики нерадивыми, то ли подкачали проржавевшие минрепы (трос или цепь, которой мина крепится к якорю - ред.), но факт остается фактом - как положено мины не обслуживались", - сказал Попов в интервью газете "Комсомольская правда".
"В итоге из оборонительного оружия Украины эти "блуждающие" мины превратились в наступательное вооружение, направленное на причерноморские страны НАТО и других гостей Черного моря", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98) - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОУкраинаСовет Федерации РФМихаил ПоповЧерное море
 
 
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