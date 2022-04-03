https://ria.ru/20220403/matvienko-1781548587.html

Матвиенко отметила важность укрепления отношений между Россией и Арменией

Матвиенко отметила важность укрепления отношений между Россией и Арменией - РИА Новости, 03.04.2022

Матвиенко отметила важность укрепления отношений между Россией и Арменией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что уверена в продолжении укрепления добрососедских отношений России и Армении во имя мира, справедливости и... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T16:10

2022-04-03T16:10

2022-04-03T16:10

россия

армения

совет федерации рф

валентина матвиенко

в мире

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что уверена в продолжении укрепления добрососедских отношений России и Армении во имя мира, справедливости и процветания.Матвиенко отметила, что в многовековой истории подлинной дружбы, нерушимого братства и духовного родства это событие положило начало качественно новому этапу союзнического взаимодействия России и Армении."За прошедшие десятилетия мы накопили уникальный опыт сотрудничества в самых разных сферах, межгосударственные отношения прошли проверку на прочность. Россия и Армения продолжают развивать политический диалог, взаимодействие в культурной, гуманитарной, торгово-экономической сферах, вместе вырабатывают меры по противодействию возникающим вызовам и угрозам. Не сомневаюсь, что мы продолжим укрепление добрососедских отношений во имя мира, справедливости и процветания", - отмечается в документе.Она выразила уверенность, что совместная работа парламентариев двух стран будет способствовать улучшению правовых основ расширения взаимовыгодных связей между странами, в том числе в сфере евразийской интеграции.

https://ria.ru/20220403/armeniya-1781527807.html

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армения

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, армения, совет федерации рф, валентина матвиенко, в мире