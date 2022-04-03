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Матвиенко отметила важность укрепления отношений между Россией и Арменией - РИА Новости, 03.04.2022
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Матвиенко отметила важность укрепления отношений между Россией и Арменией
Матвиенко отметила важность укрепления отношений между Россией и Арменией - РИА Новости, 03.04.2022
Матвиенко отметила важность укрепления отношений между Россией и Арменией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что уверена в продолжении укрепления добрососедских отношений России и Армении во имя мира, справедливости и... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:10
2022-04-03T16:10
россия
армения
совет федерации рф
валентина матвиенко
в мире
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что уверена в продолжении укрепления добрососедских отношений России и Армении во имя мира, справедливости и процветания.Матвиенко отметила, что в многовековой истории подлинной дружбы, нерушимого братства и духовного родства это событие положило начало качественно новому этапу союзнического взаимодействия России и Армении."За прошедшие десятилетия мы накопили уникальный опыт сотрудничества в самых разных сферах, межгосударственные отношения прошли проверку на прочность. Россия и Армения продолжают развивать политический диалог, взаимодействие в культурной, гуманитарной, торгово-экономической сферах, вместе вырабатывают меры по противодействию возникающим вызовам и угрозам. Не сомневаюсь, что мы продолжим укрепление добрососедских отношений во имя мира, справедливости и процветания", - отмечается в документе.Она выразила уверенность, что совместная работа парламентариев двух стран будет способствовать улучшению правовых основ расширения взаимовыгодных связей между странами, в том числе в сфере евразийской интеграции.
https://ria.ru/20220403/armeniya-1781527807.html
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россия, армения, совет федерации рф, валентина матвиенко, в мире
16:10 03.04.2022
 
Матвиенко отметила важность укрепления отношений между Россией и Арменией

Спикер СФ Матвиенко отметила важность укрепления добрососедских отношений России и Армении

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что уверена в продолжении укрепления добрососедских отношений России и Армении во имя мира, справедливости и процветания.
"От имени Совета Федерации поздравляю Вас и весь депутатский корпус Национального Собрания Республики Армения с 30-летием установления дипломатических отношений между РФ и Арменией", - говорится в телеграмме спикера на имя главы Нацсобрания Алена Симоняна.
Матвиенко отметила, что в многовековой истории подлинной дружбы, нерушимого братства и духовного родства это событие положило начало качественно новому этапу союзнического взаимодействия России и Армении.
"За прошедшие десятилетия мы накопили уникальный опыт сотрудничества в самых разных сферах, межгосударственные отношения прошли проверку на прочность. Россия и Армения продолжают развивать политический диалог, взаимодействие в культурной, гуманитарной, торгово-экономической сферах, вместе вырабатывают меры по противодействию возникающим вызовам и угрозам. Не сомневаюсь, что мы продолжим укрепление добрососедских отношений во имя мира, справедливости и процветания", - отмечается в документе.
Она выразила уверенность, что совместная работа парламентариев двух стран будет способствовать улучшению правовых основ расширения взаимовыгодных связей между странами, в том числе в сфере евразийской интеграции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 11:45
Путин поздравил руководителей Армении с юбилеем дипотношений между странами
 
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