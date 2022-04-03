https://ria.ru/20220403/mariupol-1781514255.html

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали более 600 человек

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали более 600 человек - РИА Новости, 03.04.2022

Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали более 600 человек

Более 600 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:39

2022-04-03T09:39

2022-04-03T09:39

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Более 600 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 8.00 2 апреля до 8.00 3 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 612 человек, включая 116 детей", - говорится в сообщении.Всего с 5 марта Безыменное эвакуированы 11 432 человека.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина