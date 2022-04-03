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ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в международные организации - РИА Новости, 03.04.2022
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ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в международные организации
ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в международные организации - РИА Новости, 03.04.2022
ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в международные организации
Представители Луганской народной республики передадут сведения о преступлениях Киева в Донбассе в генпрокуратуру республики и во все международные правозащитные РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T08:08
2022-04-03T08:08
в мире
луганская народная республика
луганск
виктория сердюкова
украина
киев
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Представители Луганской народной республики передадут сведения о преступлениях Киева в Донбассе в генпрокуратуру республики и во все международные правозащитные организации, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."Все, что фиксируется аппаратом уполномоченного, все это будет направлено, в первую очередь, в генеральную прокуратуру, второе - во все международные организации", - сказала она.По словам омбудсмена, на протяжении восьми лет генпрокуратура и министерство госбезопасности ЛНР расследуют уголовные дела о запрещенных методах ведения войны."Это, конечно, самое главное подспорье, поскольку это не просто рассказы очевидцев или пересказанные мной или другим представителем, это материалы уголовных дел, это осмотр места происшествия, это допросы потерпевших, это соответствующие экспертизы. Это полноценно собранные за восемь лет не один том уголовного дела, где все эти преступления, а именно таковыми являются действия украинских силовиков, зафиксированы для дальнейшего направления в судебную инстанцию", - рассказала Сердюкова.
https://ria.ru/20220403/obstrel-1781505566.html
луганская народная республика
луганск
украина
киев
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в мире, луганская народная республика, луганск, виктория сердюкова, украина, киев, ситуация в днр и лнр
08:08 03.04.2022
 
ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в международные организации

ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в Донбассе в международные организации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДом в городе Ровеньки Луганской народной республики, пострадавший в результате попадания украинской ракеты "Точка-У"
Дом в городе Ровеньки Луганской народной республики, пострадавший в результате попадания украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дом в городе Ровеньки Луганской народной республики, пострадавший в результате попадания украинской ракеты "Точка-У"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Представители Луганской народной республики передадут сведения о преступлениях Киева в Донбассе в генпрокуратуру республики и во все международные правозащитные организации, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
"Все, что фиксируется аппаратом уполномоченного, все это будет направлено, в первую очередь, в генеральную прокуратуру, второе - во все международные организации", - сказала она.
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По словам омбудсмена, на протяжении восьми лет генпрокуратура и министерство госбезопасности ЛНР расследуют уголовные дела о запрещенных методах ведения войны.
"Это, конечно, самое главное подспорье, поскольку это не просто рассказы очевидцев или пересказанные мной или другим представителем, это материалы уголовных дел, это осмотр места происшествия, это допросы потерпевших, это соответствующие экспертизы. Это полноценно собранные за восемь лет не один том уголовного дела, где все эти преступления, а именно таковыми являются действия украинских силовиков, зафиксированы для дальнейшего направления в судебную инстанцию", - рассказала Сердюкова.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскВиктория СердюковаУкраинаКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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