https://ria.ru/20220403/lnr-1781508110.html

ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в международные организации

ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в международные организации - РИА Новости, 03.04.2022

ЛНР передаст сведения о преступлениях Киева в международные организации

Представители Луганской народной республики передадут сведения о преступлениях Киева в Донбассе в генпрокуратуру республики и во все международные правозащитные РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T08:08

2022-04-03T08:08

2022-04-03T08:08

в мире

луганская народная республика

луганск

виктория сердюкова

украина

киев

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Представители Луганской народной республики передадут сведения о преступлениях Киева в Донбассе в генпрокуратуру республики и во все международные правозащитные организации, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."Все, что фиксируется аппаратом уполномоченного, все это будет направлено, в первую очередь, в генеральную прокуратуру, второе - во все международные организации", - сказала она.По словам омбудсмена, на протяжении восьми лет генпрокуратура и министерство госбезопасности ЛНР расследуют уголовные дела о запрещенных методах ведения войны."Это, конечно, самое главное подспорье, поскольку это не просто рассказы очевидцев или пересказанные мной или другим представителем, это материалы уголовных дел, это осмотр места происшествия, это допросы потерпевших, это соответствующие экспертизы. Это полноценно собранные за восемь лет не один том уголовного дела, где все эти преступления, а именно таковыми являются действия украинских силовиков, зафиксированы для дальнейшего направления в судебную инстанцию", - рассказала Сердюкова.

https://ria.ru/20220403/obstrel-1781505566.html

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луганск

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, луганск, виктория сердюкова, украина, киев, ситуация в днр и лнр