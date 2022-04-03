https://ria.ru/20220403/krym-1781535148.html

Крымские татары обратились к Эрдогану

Крымские татары обратились к Эрдогану - РИА Новости, 03.04.2022

Крымские татары обратились к Эрдогану

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом оказать влияние РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T13:13

2022-04-03T13:13

2022-04-03T13:13

в мире

турция

россия

республика крым

реджеп тайип эрдоган

эйваз умеров

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом оказать влияние на Киев в части признания российского статуса Крыма."Мы ценим стремление Реджепа Эрдогана организовать все условия для переговорного процесса между Россией и Украиной, однако все это сводится на нет без реального желания нынешних киевских властей прекратить конфликт и вернуть мир на Украину. Призываем президента Турции оказать влияние на украинский режим в части признания российского статуса Крыма, что станет одним из залогов возвращения ситуации на Украине в мирное русло", - сказал РИА Новости Умеров.По его мнению, у президента Турции есть возможность войти в историю как глава государства, который в отличие от западных коллег чтит демократические ценности и с уважением относится к волеизъявлению других народов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220331/priznanie-1780993065.html

https://ria.ru/20220228/krym-1775481407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, россия, республика крым, реджеп тайип эрдоган, эйваз умеров, украина