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Крымские татары обратились к Эрдогану - РИА Новости, 03.04.2022
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Крымские татары обратились к Эрдогану
Крымские татары обратились к Эрдогану - РИА Новости, 03.04.2022
Крымские татары обратились к Эрдогану
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом оказать влияние РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:13
2022-04-03T13:13
в мире
турция
россия
республика крым
реджеп тайип эрдоган
эйваз умеров
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом оказать влияние на Киев в части признания российского статуса Крыма."Мы ценим стремление Реджепа Эрдогана организовать все условия для переговорного процесса между Россией и Украиной, однако все это сводится на нет без реального желания нынешних киевских властей прекратить конфликт и вернуть мир на Украину. Призываем президента Турции оказать влияние на украинский режим в части признания российского статуса Крыма, что станет одним из залогов возвращения ситуации на Украине в мирное русло", - сказал РИА Новости Умеров.По его мнению, у президента Турции есть возможность войти в историю как глава государства, который в отличие от западных коллег чтит демократические ценности и с уважением относится к волеизъявлению других народов.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220331/priznanie-1780993065.html
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турция
россия
республика крым
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в мире, турция, россия, республика крым, реджеп тайип эрдоган, эйваз умеров, украина
13:13 03.04.2022
 
Крымские татары обратились к Эрдогану

Крымские татары призвали Эрдогана повлиять на Киев в вопросе признания статуса полуострова

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом оказать влияние на Киев в части признания российского статуса Крыма.
"Мы ценим стремление Реджепа Эрдогана организовать все условия для переговорного процесса между Россией и Украиной, однако все это сводится на нет без реального желания нынешних киевских властей прекратить конфликт и вернуть мир на Украину. Призываем президента Турции оказать влияние на украинский режим в части признания российского статуса Крыма, что станет одним из залогов возвращения ситуации на Украине в мирное русло", - сказал РИА Новости Умеров.
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По его мнению, у президента Турции есть возможность войти в историю как глава государства, который в отличие от западных коллег чтит демократические ценности и с уважением относится к волеизъявлению других народов.
"Мы, крымские татары, живем дома, в российском Крыму, и будем признательны президенту Турции, если он прислушается к нашему голосу, а не к экстремистам и радикалам с Украины", - подчеркнул Умеров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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В миреТурцияРоссияРеспублика КрымРеджеп Тайип ЭрдоганЭйваз УмеровУкраина
 
 
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