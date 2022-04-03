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В Совфеде назвали кадры из Бучи постановкой, используемой Западом - РИА Новости, 03.04.2022
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В Совфеде назвали кадры из Бучи постановкой, используемой Западом
В Совфеде назвали кадры из Бучи постановкой, используемой Западом - РИА Новости, 03.04.2022
В Совфеде назвали кадры из Бучи постановкой, используемой Западом
Распространение Западом постановочной видеозаписи о событиях в городе Буча под Киевом делают его соучастником циничного преступления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:08
2022-04-03T19:18
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Распространение Западом постановочной видеозаписи о событиях в городе Буча под Киевом делают его соучастником циничного преступления, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее в воскресенье в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной провокацией."То, что это постановка, не вызывает никакого сомнения. То, что киевские власти ее организовали, а сейчас "разгоняют", - преступление. А то, что Запад эту фальшивку со своей стороны подхватывает и добавляет ей максимального резонанса, делает Запад соучастником этого циничного и безнравственного преступления", - сказал политик.По словам Косачева, это "медвежья услуга Запада своим подопечным в Киеве". "Их агония будет только затягиваться, но не станет от того менее мучительной", - добавил он.Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220403/minoborony-1781557525.html
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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в мире, украина, россия, совет федерации рф
19:08 03.04.2022 (обновлено: 19:18 03.04.2022)
 
В Совфеде назвали кадры из Бучи постановкой, используемой Западом

Сенатор Косачев назвали кадры из Бучи постановкой, используемой Западом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Распространение Западом постановочной видеозаписи о событиях в городе Буча под Киевом делают его соучастником циничного преступления, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной провокацией.
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Минобороны назвало кадры из Бучи постановкой Киева для западных СМИ
"То, что это постановка, не вызывает никакого сомнения. То, что киевские власти ее организовали, а сейчас "разгоняют", - преступление. А то, что Запад эту фальшивку со своей стороны подхватывает и добавляет ей максимального резонанса, делает Запад соучастником этого циничного и безнравственного преступления", - сказал политик.
По словам Косачева, это "медвежья услуга Запада своим подопечным в Киеве". "Их агония будет только затягиваться, но не станет от того менее мучительной", - добавил он.
Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
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