https://ria.ru/20220403/kosachev-1781563982.html

В Совфеде назвали кадры из Бучи постановкой, используемой Западом

В Совфеде назвали кадры из Бучи постановкой, используемой Западом - РИА Новости, 03.04.2022

В Совфеде назвали кадры из Бучи постановкой, используемой Западом

Распространение Западом постановочной видеозаписи о событиях в городе Буча под Киевом делают его соучастником циничного преступления, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:08

2022-04-03T19:08

2022-04-03T19:18

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Распространение Западом постановочной видеозаписи о событиях в городе Буча под Киевом делают его соучастником циничного преступления, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее в воскресенье в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной провокацией."То, что это постановка, не вызывает никакого сомнения. То, что киевские власти ее организовали, а сейчас "разгоняют", - преступление. А то, что Запад эту фальшивку со своей стороны подхватывает и добавляет ей максимального резонанса, делает Запад соучастником этого циничного и безнравственного преступления", - сказал политик.По словам Косачева, это "медвежья услуга Запада своим подопечным в Киеве". "Их агония будет только затягиваться, но не станет от того менее мучительной", - добавил он.Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220403/minoborony-1781557525.html

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, совет федерации рф