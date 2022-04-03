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Нацбаты использовали инвалидов как живой щит, заявила омбудсмен ЛНР

Нацбаты использовали инвалидов как живой щит, заявила омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 03.04.2022

Нацбаты использовали инвалидов как живой щит, заявила омбудсмен ЛНР

Участники нацбатальонов в селе Новая Краснянка под Луганском использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:05

2022-04-03T10:05

2022-04-03T14:33

в мире

луганская народная республика

виктория сердюкова

киев

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Участники нацбатальонов в селе Новая Краснянка под Луганском использовали подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей в качестве живого щита, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.По ее словам, руководство заведения запросило эвакуацию как только в село вошли украинские войска."И им стало известно от тех нацбатальонов, чьи представители находились на территории этого интерната, что запретили вывоз людей. В прямом смысле слова, будут использованы эти инвалиды, эти пожилые люди в качестве живого щита, дабы вооруженные силы Луганской народной республики не осуществляли обстрелов в их сторону", — рассказала омбудсмен.Она добавила, что есть данные не только о бесчинствах участников нацбатальонов, базирующихся в этом районе, но и о том, что украинские силовики при отступлении Киева открыли огонь по интернату."Люди подопечные гибли даже в эти дни, они сгорали от пожаров, которые разгорались в результате попадания с украинской стороны минометов. И только благодаря наступлению Народной милиции, если я не ошибаюсь, 11 марта, немного ВСУ отошли и нацбатальоны, и уже наши военные за руку, поскольку подъехать туда на технике не было возможности, обстрелы не прекращались, из 71 подопечного вывели с территории 22 человека (остальные погибли. — Прим. ред.)", — добавила Сердюкова.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Виктории Сердюковой >>

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780549990.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781533556.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, виктория сердюкова, киев, вооруженные силы украины