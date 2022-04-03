06:06 03.04.2022 (обновлено: 08:37 03.04.2022)
Нацбаты отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей в Донбассе
Омбудсмен ЛНР Сердюкова: нацбатальоны отбирают гумпомощь у мирных жителей в Донбассе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖительница освобожденного села Первомайское получает гуманитарную помощь
Жительница освобожденного села Первомайское получает гуманитарную помощь. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Бойцы националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова.
"Поступают иногда с территории Украины машины с этой гуманитарной помощью. Люди под обстрелами приходят в ту часть города, где будет находиться гумконвой, туда прибывают представители нацбатальонов с оружием в руках, и они им запрещают получать эту гуманитарку. Они забирают ее себе. Это не единичный случай, о котором нам известно со слов тех людей, которые сейчас тут находятся", — сказала она.
По словам Сердюковой, в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной националисты выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ.
"По мере того как попадали туда вооруженные формирования Украины, они, не стесняясь, заставляли их выходить из подвалов, они вынуждены были подниматься на верхние этажи в квартиры", — рассказала омбудсмен.
Она подчеркнула, что все преступления фиксируются, эти сведения передадут в Генпрокуратуру ЛНР, а затем — во все международные организации.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.