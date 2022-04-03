https://ria.ru/20220403/gumpomosch-1781505211.html

Нацбаты отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей в Донбассе

Нацбаты отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей в Донбассе - РИА Новости, 03.04.2022

Нацбаты отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей в Донбассе

Бойцы националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T06:06

2022-04-03T06:06

2022-04-03T08:37

обострение ситуации в днр и лнр

рубежное

в мире

северодонецк

киев

луганск

луганская народная республика

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Бойцы националистических батальонов отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей на подконтрольных им территориях Донбасса, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова.По словам Сердюковой, в подконтрольных Киеву Северодонецке, Рубежном и Кременной националисты выгоняли людей из подвалов и бомбоубежищ.Она подчеркнула, что все преступления фиксируются, эти сведения передадут в Генпрокуратуру ЛНР, а затем — во все международные организации.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/zalozhniki-1781498983.html

рубежное

северодонецк

киев

луганск

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

рубежное, в мире, северодонецк, киев, луганск, луганская народная республика, виктория сердюкова