https://ria.ru/20220403/germaniya-1781558269.html

Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder, сообщили СМИ

Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.04.2022

Германия отказалась поставлять Украине 100 БМП Marder, сообщили СМИ

Издание Welt со ссылкой на источники и письмо от министерства обороны Украины пишет, что Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц БМП типа Marder в ответ РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:59

2022-04-03T17:59

2022-04-03T19:23

в мире

украина

германия

киев

министерство обороны германии

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БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Издание Welt со ссылкой на источники и письмо от министерства обороны Украины пишет, что Германия отказалась поставлять Киеву 100 единиц БМП типа Marder в ответ на запрос Киева, поступивший на прошлой неделе.По данным издания, украинский министр обороны Алексей Резников направил письмо в министерство обороны Германии, попросив передать 100 БМП типа Marder и другие тяжелые вооружения. Источники в Киеве сообщили изданию, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в телефонном разговоре с Резниковым отклонила эту просьбу.Оборонное ведомство ФРГ подтвердило изданию наличие запроса. "Все наши БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО, вопрос их вывода с позиций в таком случае должен был бы решаться в рамках НАТО", — сообщило министерство, также указав, что вопросы передачи оборонной продукции решаются главой ведомства, а федеральным правительством в целом.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Передача вооружений Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, говорил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781555022.html

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, киев, министерство обороны германии