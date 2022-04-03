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ЛНР сможет в суде ответить на фейки Киева о Донбассе, заявила омбудсмен - РИА Новости, 03.04.2022
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ЛНР сможет в суде ответить на фейки Киева о Донбассе, заявила омбудсмен
ЛНР сможет в суде ответить на фейки Киева о Донбассе, заявила омбудсмен - РИА Новости, 03.04.2022
ЛНР сможет в суде ответить на фейки Киева о Донбассе, заявила омбудсмен
Представители Луганской народной республики располагают материалами уголовных дел о преступлениях Киева в Донбассе, которыми смогут в международных судах... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:28
2022-04-03T09:28
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
виктория сердюкова
киев
донбасс
украина
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Представители Луганской народной республики располагают материалами уголовных дел о преступлениях Киева в Донбассе, которыми смогут в международных судах ответить на фейки Украины, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."Мониторя сеть Интернет, средства массовой информации, мы наблюдаем, что как раз-таки вот эти международные правозащитные организации, которые нейтральные, которые должны быть объективными, они воспринимают фейковые картинки, видео, которые высылают со стороны Украины, как правду, и даже принимают, насколько я поняла, какие-то решения, что, естественно, не соответствует действительности", - сказала омбудсмен.Она выразила уверенность, что, несмотря на это, опускать руки не стоит."Это слова Украины, это слова президента Украины, у нас, я повторюсь, есть материалы уголовных дел, где зафиксированы места совершения преступлений, где есть показания людей, ставших очевидцами, потерпевшими этих преступлений, и проделана большая работа. То есть на их слова у нас собраны в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса материалы уголовных дел, и мы сможем парировать (в международных судах - ред.) этим голословным, огульным выражениям со стороны Киева вот теми материалами уголовных дел, которые мы постепенно накапливаем", - заявила Сердюкова.
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луганская народная республика
киев
донбасс
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, виктория сердюкова, киев, донбасс, украина
09:28 03.04.2022
 
ЛНР сможет в суде ответить на фейки Киева о Донбассе, заявила омбудсмен

Омбудсмен: ЛНР в судах ответит на фейки Киева материалами дел о преступлениях в Донбассе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Представители Луганской народной республики располагают материалами уголовных дел о преступлениях Киева в Донбассе, которыми смогут в международных судах ответить на фейки Украины, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
"Мониторя сеть Интернет, средства массовой информации, мы наблюдаем, что как раз-таки вот эти международные правозащитные организации, которые нейтральные, которые должны быть объективными, они воспринимают фейковые картинки, видео, которые высылают со стороны Украины, как правду, и даже принимают, насколько я поняла, какие-то решения, что, естественно, не соответствует действительности", - сказала омбудсмен.
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08:28
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Она выразила уверенность, что, несмотря на это, опускать руки не стоит.
"Это слова Украины, это слова президента Украины, у нас, я повторюсь, есть материалы уголовных дел, где зафиксированы места совершения преступлений, где есть показания людей, ставших очевидцами, потерпевшими этих преступлений, и проделана большая работа. То есть на их слова у нас собраны в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса материалы уголовных дел, и мы сможем парировать (в международных судах - ред.) этим голословным, огульным выражениям со стороны Киева вот теми материалами уголовных дел, которые мы постепенно накапливаем", - заявила Сердюкова.
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВиктория СердюковаКиевДонбассУкраина
 
 
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