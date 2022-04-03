ЛНР сможет в суде ответить на фейки Киева о Донбассе, заявила омбудсмен
Омбудсмен: ЛНР в судах ответит на фейки Киева материалами дел о преступлениях в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Представители Луганской народной республики располагают материалами уголовных дел о преступлениях Киева в Донбассе, которыми смогут в международных судах ответить на фейки Украины, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
"Мониторя сеть Интернет, средства массовой информации, мы наблюдаем, что как раз-таки вот эти международные правозащитные организации, которые нейтральные, которые должны быть объективными, они воспринимают фейковые картинки, видео, которые высылают со стороны Украины, как правду, и даже принимают, насколько я поняла, какие-то решения, что, естественно, не соответствует действительности", - сказала омбудсмен.
Она выразила уверенность, что, несмотря на это, опускать руки не стоит.
"Это слова Украины, это слова президента Украины, у нас, я повторюсь, есть материалы уголовных дел, где зафиксированы места совершения преступлений, где есть показания людей, ставших очевидцами, потерпевшими этих преступлений, и проделана большая работа. То есть на их слова у нас собраны в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса материалы уголовных дел, и мы сможем парировать (в международных судах - ред.) этим голословным, огульным выражениям со стороны Киева вот теми материалами уголовных дел, которые мы постепенно накапливаем", - заявила Сердюкова.