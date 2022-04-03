https://ria.ru/20220403/feyki-1781513126.html

ЛНР сможет в суде ответить на фейки Киева о Донбассе, заявила омбудсмен

ЛНР сможет в суде ответить на фейки Киева о Донбассе, заявила омбудсмен - РИА Новости, 03.04.2022

ЛНР сможет в суде ответить на фейки Киева о Донбассе, заявила омбудсмен

Представители Луганской народной республики располагают материалами уголовных дел о преступлениях Киева в Донбассе, которыми смогут в международных судах... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:28

2022-04-03T09:28

2022-04-03T09:28

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

виктория сердюкова

киев

донбасс

украина

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Представители Луганской народной республики располагают материалами уголовных дел о преступлениях Киева в Донбассе, которыми смогут в международных судах ответить на фейки Украины, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."Мониторя сеть Интернет, средства массовой информации, мы наблюдаем, что как раз-таки вот эти международные правозащитные организации, которые нейтральные, которые должны быть объективными, они воспринимают фейковые картинки, видео, которые высылают со стороны Украины, как правду, и даже принимают, насколько я поняла, какие-то решения, что, естественно, не соответствует действительности", - сказала омбудсмен.Она выразила уверенность, что, несмотря на это, опускать руки не стоит."Это слова Украины, это слова президента Украины, у нас, я повторюсь, есть материалы уголовных дел, где зафиксированы места совершения преступлений, где есть показания людей, ставших очевидцами, потерпевшими этих преступлений, и проделана большая работа. То есть на их слова у нас собраны в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса материалы уголовных дел, и мы сможем парировать (в международных судах - ред.) этим голословным, огульным выражениям со стороны Киева вот теми материалами уголовных дел, которые мы постепенно накапливаем", - заявила Сердюкова.

https://ria.ru/20220403/tribunal-1781508907.html

луганская народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, виктория сердюкова, киев, донбасс, украина