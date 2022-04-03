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Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева - РИА Новости, 03.04.2022
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Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева
Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева - РИА Новости, 03.04.2022
Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на данный момент не рассмотрел ни один иск жителей Луганской народной республики о преступлениях Киева в Донбассе,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:20
2022-04-03T09:20
в мире
луганская народная республика
виктория сердюкова
донбасс
киев
европейский суд по правам человека (еспч)
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на данный момент не рассмотрел ни один иск жителей Луганской народной республики о преступлениях Киева в Донбассе, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."По состоянию на февраль было подготовлено 950 исковых заявлений в ЕСПЧ, 689 были направлены, к сожалению, ни один из исков не был рассмотрен и до настоящего момента", - сказала она.По словам омбудсмена, генеральная прокуратура и сейчас помогает оформлять иски в ЕСПЧ, однако будут ли они рассмотрены, неизвестно.
https://radiosputnik.ria.ru/20220403/lnr-1781509553.html
луганская народная республика
донбасс
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в мире, луганская народная республика, виктория сердюкова, донбасс, киев, европейский суд по правам человека (еспч)
09:20 03.04.2022
 
Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева

Омбудсмен ЛНР: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск о преступлениях Киева в Донбассе

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на данный момент не рассмотрел ни один иск жителей Луганской народной республики о преступлениях Киева в Донбассе, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
"По состоянию на февраль было подготовлено 950 исковых заявлений в ЕСПЧ, 689 были направлены, к сожалению, ни один из исков не был рассмотрен и до настоящего момента", - сказала она.
По словам омбудсмена, генеральная прокуратура и сейчас помогает оформлять иски в ЕСПЧ, однако будут ли они рассмотрены, неизвестно.
Дом в городе Ровеньки Луганской народной республики, пострадавший в результате попадания украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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В миреЛуганская Народная РеспубликаВиктория СердюковаДонбассКиевЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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