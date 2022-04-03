https://ria.ru/20220403/espch-1781512729.html
Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева
Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева - РИА Новости, 03.04.2022
Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на данный момент не рассмотрел ни один иск жителей Луганской народной республики о преступлениях Киева в Донбассе,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:20
2022-04-03T09:20
2022-04-03T09:20
в мире
луганская народная республика
виктория сердюкова
донбасс
киев
европейский суд по правам человека (еспч)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153393_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd55b3b8fbafb2e16030d712c888467d.jpg
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на данный момент не рассмотрел ни один иск жителей Луганской народной республики о преступлениях Киева в Донбассе, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."По состоянию на февраль было подготовлено 950 исковых заявлений в ЕСПЧ, 689 были направлены, к сожалению, ни один из исков не был рассмотрен и до настоящего момента", - сказала она.По словам омбудсмена, генеральная прокуратура и сейчас помогает оформлять иски в ЕСПЧ, однако будут ли они рассмотрены, неизвестно.
https://radiosputnik.ria.ru/20220403/lnr-1781509553.html
луганская народная республика
донбасс
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153393_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e463df63421268d78331c38537d850e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, виктория сердюкова, донбасс, киев, европейский суд по правам человека (еспч)
Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева
Омбудсмен ЛНР: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск о преступлениях Киева в Донбассе