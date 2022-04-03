https://ria.ru/20220403/espch-1781512729.html

Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева

Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева - РИА Новости, 03.04.2022

Омбудсмен: ЕСПЧ не рассмотрел ни один иск жителей ЛНР о преступлениях Киева

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на данный момент не рассмотрел ни один иск жителей Луганской народной республики о преступлениях Киева в Донбассе,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:20

2022-04-03T09:20

2022-04-03T09:20

в мире

луганская народная республика

виктория сердюкова

донбасс

киев

европейский суд по правам человека (еспч)

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на данный момент не рассмотрел ни один иск жителей Луганской народной республики о преступлениях Киева в Донбассе, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."По состоянию на февраль было подготовлено 950 исковых заявлений в ЕСПЧ, 689 были направлены, к сожалению, ни один из исков не был рассмотрен и до настоящего момента", - сказала она.По словам омбудсмена, генеральная прокуратура и сейчас помогает оформлять иски в ЕСПЧ, однако будут ли они рассмотрены, неизвестно.

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/lnr-1781509553.html

луганская народная республика

донбасс

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, виктория сердюкова, донбасс, киев, европейский суд по правам человека (еспч)