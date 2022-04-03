https://ria.ru/20220403/dtp-1781504287.html
В ДТП в Якутии погибли четыре человека
В ДТП в Якутии погибли четыре человека - РИА Новости, 03.04.2022
В ДТП в Якутии погибли четыре человека
В результате ДТП в Мирнинском районе Якутии погибли четыре и травмированы три человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T04:30
2022-04-03T04:30
2022-04-03T04:30
происшествия
дтп
мирнинский район
мирный
республика саха (якутия)
россия
якутск
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ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. В результате ДТП в Мирнинском районе Якутии погибли четыре и травмированы три человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.Сообщение о смертельном ДТП на 1267-м километре федеральной автодороги "Вилюй" в Мирнинском районе поступило в субботу.По предварительным данным оперативников, прибывших на место происшествия, 41-летний водитель автомобиля NISSAN X-TRAIL следовал из города Мирный в сторону села Таас-Юрях. По неустановленной причине мужчина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi L200, за рулем которого находился 50-летний мужчина."В результате столкновения водитель автомашины NISSAN X-TRAIL и его 64-летний пассажир, находившийся в момент аварии справа на переднем пассажирском сидении транспортного средства, от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и 54-летний пассажир Mitsubishi L200, сидевший на заднем пассажирском сидении за водителем, также в результате столкновения получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда скорой. Еще три пассажира Mitsubishi — 1972, 1981, 1991 г.р. — были доставлены в больницу города Мирный с травмами различной степени тяжести", — рассказали в пресс-службе.Отмечается, что в момент аварии шел небольшой снег, температура воздуха составляла около минус 50 градусов. Участок, где произошло дорожно–транспортное происшествие, прямой, имеет грунтовое покрытие. "Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию", — добавили в управлении.
https://ria.ru/20220401/dtp-1781383778.html
мирнинский район
мирный
республика саха (якутия)
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, мирнинский район, мирный, республика саха (якутия), россия, якутск
В ДТП в Якутии погибли четыре человека
ГИБДД: в ДТП в Мирнинском районе Якутии погибли четыре человека, трое получили травмы
ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. В результате ДТП в Мирнинском районе Якутии погибли четыре и травмированы три человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.
Сообщение о смертельном ДТП на 1267-м километре федеральной автодороги "Вилюй" в Мирнинском районе
поступило в субботу.
По предварительным данным оперативников, прибывших на место происшествия, 41-летний водитель автомобиля NISSAN X-TRAIL следовал из города Мирный
в сторону села Таас-Юрях. По неустановленной причине мужчина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi L200, за рулем которого находился 50-летний мужчина.
"В результате столкновения водитель автомашины NISSAN X-TRAIL и его 64-летний пассажир, находившийся в момент аварии справа на переднем пассажирском сидении транспортного средства, от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и 54-летний пассажир Mitsubishi L200, сидевший на заднем пассажирском сидении за водителем, также в результате столкновения получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда скорой. Еще три пассажира Mitsubishi — 1972, 1981, 1991 г.р. — были доставлены в больницу города Мирный с травмами различной степени тяжести", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в момент аварии шел небольшой снег, температура воздуха составляла около минус 50 градусов. Участок, где произошло дорожно–транспортное происшествие, прямой, имеет грунтовое покрытие. "Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию", — добавили в управлении.