https://ria.ru/20220403/dtp-1781504287.html

В ДТП в Якутии погибли четыре человека

В ДТП в Якутии погибли четыре человека - РИА Новости, 03.04.2022

В ДТП в Якутии погибли четыре человека

В результате ДТП в Мирнинском районе Якутии погибли четыре и травмированы три человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T04:30

2022-04-03T04:30

2022-04-03T04:30

происшествия

дтп

мирнинский район

мирный

республика саха (якутия)

россия

якутск

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ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. В результате ДТП в Мирнинском районе Якутии погибли четыре и травмированы три человека, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.Сообщение о смертельном ДТП на 1267-м километре федеральной автодороги "Вилюй" в Мирнинском районе поступило в субботу.По предварительным данным оперативников, прибывших на место происшествия, 41-летний водитель автомобиля NISSAN X-TRAIL следовал из города Мирный в сторону села Таас-Юрях. По неустановленной причине мужчина выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi L200, за рулем которого находился 50-летний мужчина."В результате столкновения водитель автомашины NISSAN X-TRAIL и его 64-летний пассажир, находившийся в момент аварии справа на переднем пассажирском сидении транспортного средства, от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель и 54-летний пассажир Mitsubishi L200, сидевший на заднем пассажирском сидении за водителем, также в результате столкновения получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия до приезда скорой. Еще три пассажира Mitsubishi — 1972, 1981, 1991 г.р. — были доставлены в больницу города Мирный с травмами различной степени тяжести", — рассказали в пресс-службе.Отмечается, что в момент аварии шел небольшой снег, температура воздуха составляла около минус 50 градусов. Участок, где произошло дорожно–транспортное происшествие, прямой, имеет грунтовое покрытие. "Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию", — добавили в управлении.

https://ria.ru/20220401/dtp-1781383778.html

мирнинский район

мирный

республика саха (якутия)

россия

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, дтп, мирнинский район, мирный, республика саха (якутия), россия, якутск