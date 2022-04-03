https://ria.ru/20220403/bolnitsa-1781543541.html
Спасатели выехали по вызову в центральную клиническую больницу РАН в Москве
Спасатели выехали по вызову в центральную клиническую больницу РАН в Москве - РИА Новости, 03.04.2022
Спасатели выехали по вызову в центральную клиническую больницу РАН в Москве
Столичные спасатели выехали по вызову о пожаре в Центральную клиническую больницу РАН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:49
2022-04-03T14:49
2022-04-03T14:52
происшествия
москва
российская академия наук
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Столичные спасатели выехали по вызову о пожаре в Центральную клиническую больницу РАН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве."По данному адресу выехали пожарные подразделения", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос РИА Новости о происшествии, случившемся на Литовском бульваре 1а.Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по адресу Литовский бульвар 1а расположена центральная клиническая больница РАН.
https://ria.ru/20220305/pozhar-1776841957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, российская академия наук
14:49 03.04.2022 (обновлено: 14:52 03.04.2022)
Спасатели выехали по вызову в центральную клиническую больницу РАН в Москве
Спасатели выехали по вызову в центральную клиническую больницу РАН в Москве