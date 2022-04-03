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Спасатели выехали по вызову в центральную клиническую больницу РАН в Москве - РИА Новости, 03.04.2022
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Спасатели выехали по вызову в центральную клиническую больницу РАН в Москве
Спасатели выехали по вызову в центральную клиническую больницу РАН в Москве - РИА Новости, 03.04.2022
Спасатели выехали по вызову в центральную клиническую больницу РАН в Москве
Столичные спасатели выехали по вызову о пожаре в Центральную клиническую больницу РАН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:49
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происшествия
москва
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Столичные спасатели выехали по вызову о пожаре в Центральную клиническую больницу РАН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве."По данному адресу выехали пожарные подразделения", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос РИА Новости о происшествии, случившемся на Литовском бульваре 1а.Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по адресу Литовский бульвар 1а расположена центральная клиническая больница РАН.
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происшествия, москва, российская академия наук
14:49 03.04.2022 (обновлено: 14:52 03.04.2022)
 
Спасатели выехали по вызову в центральную клиническую больницу РАН в Москве

Спасатели выехали по вызову в центральную клиническую больницу РАН в Москве

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Столичные спасатели выехали по вызову о пожаре в Центральную клиническую больницу РАН, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"По данному адресу выехали пожарные подразделения", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос РИА Новости о происшествии, случившемся на Литовском бульваре 1а.
Согласно ресурсу "Яндекс.Карты", по адресу Литовский бульвар 1а расположена центральная клиническая больница РАН.
Поведение при пожаре - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 20:55
Правила поведения при пожаре: вызов спасателей, эвакуация, первая помощь
 
ПроисшествияМоскваРоссийская академия наук
 
 
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