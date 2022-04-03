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В Казахстане сообщили о предотвращении покушения на президента
В Казахстане сообщили о предотвращении покушения на президента - РИА Новости, 03.04.2022
В Казахстане сообщили о предотвращении покушения на президента
Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T07:38
2022-04-03T07:38
2022-04-03T08:35
в мире
казахстан
нур-султан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 3 апр — РИА Новости. Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.Поясняется, что одновременно он планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов."Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", — информирует пресс-служба.Согласно сообщению, в результате обыска у подозреваемого нашли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег. Оружие в Казахстан завезли частями в профессионально замаскированном виде.На предварительном следствии казахстанец признался в совершении этих действий "по заданию и в интересах иностранного государства".Идет расследование по части один статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части четыре статьи 255 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772149482.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, нур-султан, касым-жомарт токаев
07:38 03.04.2022 (обновлено: 08:35 03.04.2022)
В Казахстане сообщили о предотвращении покушения на президента
КНБ сообщил о задержании шпиона, готовившего покушение на президента Казахстана Токаева
НУР-СУЛТАН, 3 апр — РИА Новости. Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
"Двадцать пятого марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин республики "А", планировавший покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих", — говорится в сообщении.
Поясняется, что одновременно он планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.
"Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", — информирует пресс-служба.
Согласно сообщению, в результате обыска у подозреваемого нашли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег. Оружие в Казахстан завезли частями в профессионально замаскированном виде.
На предварительном следствии казахстанец признался в совершении этих действий "по заданию и в интересах иностранного государства".
Идет расследование по части один статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части четыре статьи 255 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.