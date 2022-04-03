https://ria.ru/20220403/agent-1781506484.html

В Казахстане сообщили о предотвращении покушения на президента

В Казахстане сообщили о предотвращении покушения на президента - РИА Новости, 03.04.2022

В Казахстане сообщили о предотвращении покушения на президента

Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T07:38

2022-04-03T07:38

2022-04-03T08:35

в мире

казахстан

нур-султан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 3 апр — РИА Новости. Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.Поясняется, что одновременно он планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов."Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", — информирует пресс-служба.Согласно сообщению, в результате обыска у подозреваемого нашли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег. Оружие в Казахстан завезли частями в профессионально замаскированном виде.На предварительном следствии казахстанец признался в совершении этих действий "по заданию и в интересах иностранного государства".Идет расследование по части один статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части четыре статьи 255 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772149482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, казахстан, нур-султан, касым-жомарт токаев